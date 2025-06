De Engelse voetballer Kian Harratt heeft zich fors in de nesten gewerkt op Ibiza. De speler van het Engelse Oldham Athletic staat op beeld terwijl hij een stoel naar een vrouw gooit tijdens een ruzie aan het zwembad van een hotel.

De 23-jarige Harratt vertrok eind juni op vakantie naar het zonnige eiland Ibiza. Daar kreeg hij het op 21 juni aan de stok met een aantal andere toeristen die ook in zijn hotel zaten. Op de beelden is te zien dat Harratt met een stoel richting een groepje mensen gooit, waardoor de vrouw knockout gaat en roerloos langs het zwembad blijft liggen. Een andere jongen die bij de groep hoort, valt in het zwembad door de impact van de stoel.

Tegenover The Sun kwam Harratt na het incident met een reactie, waarin hij zijn excuses aanbood. Hij probeerde ook uit te leggen waarom hij de stoel richting de groep gooide. "Ik wil erg graag mijn excuses aanbieden. Ik voel me vreselijk dat dit is gebeurd. Ik gooide de stoel omdat hij in een eerste instantie mijn richting op werd gegooid. Ik pakte hem en gooide hem richting een man die als een muur gebouwd was. Hij was de verkeerde die je tegen kon komen, dus ik moest iets doen."

Oldham Athletic striker Kian Harratt (black shorts, circled) appears to throw a chair at a woman in a video recently shared to social media 🪑😳 pic.twitter.com/Z4ztYzA0N1 — The92Bible (@The92Bible) June 25, 2025

De 23-jarige Harratt was als spits een veelbelovend talent in Engeland. Hij speelde in de opleiding van Huddlersfield Town en Barnsley. Harratt werd meermaals uitgeleend aan verschillende clubs in de lagere regionen van het Engelse voetbal. Na een periode bij Fleetwood werd hij in november 2025 overgenomen door Oldham Athletic. In 38 officiële duels kwam Harratt vorig seizoen tot zes doelpunten voor de club.

Oldham Athletic heeft nog niet laten weten of Harratt gestraft zal worden voor het incident op het Spaanse eiland. Er is geen aangifte tegen hem gedaan. Harratt heeft nog een contract bij Oldham Athletic dat loopt tot de zomer van 2026. Het is niet bekend of de club voornemens is om die verbintenis te verlengen.