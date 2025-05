Bizarre beelden uit Schotland: verdediger zwaar geblesseerd door supporter eigen club

Een supporter van de Schotse club Aberdeen kon zijn woede na het verloren duel tegen Dundee United niet beheersen en gooide een stoeltje tegen het hoofd van verdediger Jack MacKenzie, die daardoor hoofdletsel opliep en zwaar geblesseerd raakte.

Na het met 2-1 verloren uitduel zakte Aberdeen naar de vijfde plaats in de competitie. Daarna ging het mis. Een deel van de aanhang van Dundee United stormde na afloop van het duel het veld op en provoceerde de meegereisde fans van Aberdeen. Een van die fans wierp een stoeltje als reactie, maar dat raakte precies het hoofd van MacKenzie, die op de reservebank de wedstrijd had bekeken.

JACK MACKENZIE STRUCK BY OBJECT FROM STANDS



The Aberdeen defender is receiving treatment for injuries after being hit during the match.#Aberdeen #JackMacKenzie #ScottishFootball #FanConductpic.twitter.com/8KcG1XivoO — João Neves (@jon_snow_pt) May 17, 2025

'Onacceptabel'

"Dit is onacceptabel ", zei Aberdeen-manager Jimmy Thelin. "We moeten alle feiten op een rijtje zetten over wat er werkelijk is gebeurd. Het enige wat we weten is dat Jack een zeer zware blessure opliep. Dit kan niet op deze manier gebeuren."

Ajax-clubwatcher onthult welke 'bedenkingen' zorgen voor 'scheiding' met Francesco Farioli Ajax heeft nog een kansje op de landstitel, al staat PSV er op de slotdag (zondag) van de Eredivisie beter voor. Maar of het nou wel of niet lukt om kampioen te worden: de positie van trainer Francesco Farioli staat heftig onder druk.

Flinke hoofdwond

Op beelden die circuleren op X is te zien hoe honderden losgebroken supporters over het veld lopen, terwijl de verdediger roerloos op de grond ligt. Later wordt hij met flink wat verband om zijn hoofd van het veld gedragen. Aan het bloed dat dwars door het verband heen komt te zien, lijkt hij een flinke hoofdwond te hebben opgelopen. De gevolgen van het incident voor de supporter zijn nog niet bekend, evenals de ernst van de blessure voor MacKenzie.

Play-offduel ADO Den Haag - Telstar definitief gestaakt vanwege vuurwerk en pleerollen: 'Schaam je kapot' De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Telstar in de play-offs om promotie is in de slotfase definitief gestaakt. Bij de stand van 0-1 (nadat Telstar de heenwedstrijd won met 2-0) werden er vuurwerkbommen gegooid. De scheidsrechter, Marc Nagtegaal, kon niet anders dan iedereen naar binnen sturen.

In Nederland ontstonden er ook ongeregeldheden tijdens het tweede play-offduel tussen ADO Den Haag en Telstar. Niet lang nadat de Witte Leeuwen de 0-1 maakten, gooiden supporters van de thuisclub vuurwerkbommen en wc-rollen op het veld. Het duel werd daardoor met nog twee minuten reguliere speeltijd gestaakt.