Play-offduel ADO Den Haag - Telstar definitief gestaakt vanwege vuurwerk en pleerollen: 'Schaam je kapot'

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Telstar in de play-offs om promotie is in de slotfase definitief gestaakt. Bij de stand van 0-1 (nadat Telstar de heenwedstrijd won met 2-0) werden er vuurwerkbommen gegooid. De scheidsrechter, Marc Nagtegaal, kon niet anders dan iedereen naar binnen sturen.

Lange tijd leek er niets aan de hand, maar niet lang nadat de IJmuidenaren de 0-1 maakten, werden er vanuit supportersvak Midden-Noord spullen naar het gras gegooid. Eerder werd vanuit dat vak gezongen: "Schaam je kapot."

Nadat Nagtegaal het sein had gegeven om de kleedkamers op te zoeken, maakten ook veel fans van ADO Den Haag zich uit de voeten. Gezien de stand was hun middag toch al verpest. Vanuit het account van Telstar op X kwam er een bondige reactie op de situatie: 'Triest'.

WC-rollen

De clubwatcher van ADO Den Haag namens AD schrijft op X: "We gaan naar binnen. Supporters ADO Den Haag gooien vuurwerk, beker en wc-rollen op het veld. Er zijn nog een paar minuten te gaan. Duel met Telstar tijdelijk gestaakt."

We gaan naar binnen. Supporters ADO Den Haag gooien vuurwerk, beker en wc-rollen op het veld. Er zijn nog een paar minuten te gaan. Duel met Telstar tijdelijk gestaakt #adodenhaag #adotel #KeukenKampioenPlayOffs pic.twitter.com/sNocXhNveP — Wout Fassbender (@woutfassbender) May 17, 2025

Lange tijd lag de wedstrijd stil, in afwachting om de laatste twee minuten nog uit te spelen. Een groot deel van de supporters was al vertrokken uit het stadion toen ESPN-commentator Teun de Boer vertelde dat de wedstrijd niet meer uitgespeeld zou gaan worden.

"Het lijkt nu definitief gestaakt, maar het vervolg is nog niet helder," vertelde Peter Hofstede, de technisch manager van Telstar na afloop van het gestaakte duel voor de camera's van ESPN. "Maar ze kunnen niet verwachten van ons dat wij voor dinsdag nog de twee minuten moeten gaan uitspelen, dus ik ben benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren."

Heenwedstrijd

Bij de heenwedstrijd, Telstar tegen ADO Den Haag dus, was er ook al wat onrust. De supporters waren losgebroken op voetbalvelden van het nabijgelegen VV Ijmuiden om te voetballen. Dat konden de Telstar-supporters wel waarderen. Telstar was in eigen huis heer en meester en won met 2-0.

