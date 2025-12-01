Ajax - FC Groningen werd zondag gestaakt door bizar gedrag van de thuissupporters uit Amsterdam. Door vuurwerk vanaf de tribunes werd het duel definitief stilgelegd, maar na de staking duikt er een heftige foto op van de Ajax-fans.

De wedstrijd tussen Ajax en Groningen werd zondag na vijf minuten spelen een eerste keer stilgelegd. De harde kern van de Amsterdamse supporters herdacht een van de fans die onlangs was overleden met een grote vuurwerkshow. Arbiter Bas Nijhuis was het er niet mee eens en stuurde de spelers direct naar binnen voor een tijdelijke staking. Na een half uur gingen de spelers weer naar buiten, maar vervolgens werd er door de Ajax-fans weer vuurwerk op het veld gegooid. Nijhuis staakte het duel definitief, waardoor de wedstrijd aanstaande dinsdag om 14:30 uur zonder fans wordt ingehaald.

Nijhuis sprak tijdens de tijdelijke staking tegenover ESPN zijn ongenoegen uit over de actie van de Ajax-fans. "De stand van zaken is dat er net overleg is geweest. Daarin is heel duidelijk besproken dat wat hier gebeurt niet kan. Als je eigen fans en spelers in de ogen wil raken, dan moet je hiermee doorgaan. Schandalig gewoon, deze poppenkast. Er wordt echt vuurwerk op het veld geschoten. Dit heeft echt niks met voetbal te maken."

Heftige foto

Het werd dus al snel bekend dat de vuurwerkactie van de Ajax-fans een geplande was. De supporters wilden dus een overleden fan eren, maar dat resulteerde wel in de staking van de wedstrijd. Op het X-account Casual Ultras Official dook zondagavond een foto op dat de actie inderdaad minutieus gepland was. Te zien is dat twee supporters van de harde kern al een vuurwerkkanon gericht op de spelers houden, terwijl zij nog bezig zijn met hun warming-up. Bij de foto zet het account 'momenten voor de ramp'.

Ajax - FC Groningen tonight. Moments before disaster 🔥💣🇳🇱 pic.twitter.com/zC5KI8v52w — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025

De KNVB is in ieder geval van plan om de Ajax-fans die verantwoordelijk waren voor de actie flink te gaan straffen. Zo gaat de bond in samenwerking met de Amsterdamse club via camerabeelden op zoek naar de daders en zullen er stadionverboden en geldboetes worden uitgedeeld.

