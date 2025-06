In Italië is een forse rel ontstaan tussen Salernitana en Sampdoria rondom de play-off-finale voor de Serie B. De spelers van eerstgenoemde club werden tijdens de vlucht van de heenwedstrijd terug naar huis onwel en er zijn vermoedens van een opzettelijke voedselvergifting.

Het voorval vindt plaats rondom de play-off-finale voor de Serie B. Salernitana en Sampdoria vechten allebei voor lijfsbehoud op het tweede niveau in Italië en de eerste wedstrijd van die finale werd gespeeld in Genua, de thuishaven van Sampdoria. Salernitana verloor het heenduel met 2-0, waardoor voor die ploeg alles aankomt op de return die zijn thuis spelen. Daarom vlogen de spelers na een maaltijd in Genua weer naar huis.

Tijdens de chartervlucht van Genua naar Salerno voelden verschillende spelers en stafleden zich onwel worden. Bij aankomst op de luchthaven waren ambulances nodig om de zieken te vervoeren. De ploeg had in Genua nog een maaltijd genuttigd. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA bestaan er vermoedens over opzet en overweegt de politie een onderzoek in te stellen. Het idee is dat er in Genua geknoeid is met het eten. Salernitana heeft inmiddels uitstel aangevraagd voor de return.

Vrije val

Zowel voor Sampdoria als voor Salernitana zou degradatie naar de Serie B desastreus zijn. Nog niet zo lang geleden speelden allebei de teams nog op het hoogste niveau in Italië, maar inmiddels is er bij allebei een soort vrije val ingezet. Bij Sampdoria is dit voornamelijk te wijten aan financieel wanbeleid. De club zou op dit moment een schuld hebben van zo'n 175 miljoen euro.

Reactie

Op de site van Salernitana geeft voorzitter Maurizio Milan een reactie op de rel die rond de voedselvergiftiging is ontstaan. "We hebben al informeel contact gehad met de Serie B. Veel spelers en stafleden zijn niet eens in staat om naar het sportcentrum te komen. We hopen dat de autoriteiten deze situatie serieus nemen en de herkomst van deze situatie onderzoeken."