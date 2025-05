Bizarre situatie in Sevilla: spelers kunnen niet naar huis door woedende supporters

De spelers van Sevilla hebben zaterdag niet thuis kunnen slapen door een horde woeste fans. De Spaanse club verloor van Celta de Vigo en staat nu zestiende in de Spaanse competitie. De supporters besloten daarom de bus op te wachten voor het trainingscomplex.

De boze fans misdroegen zich toen de bus met spelers arriveerde, er werden voorwerpen gegooid en bedreigingen geuit. Daarop besloot de clubleiding dat de spelers niet naar huis konden en op het complex moesten overnachten.

"Dit soort vandalisme is onaanvaardbaar", schrijft Sevilla in een reactie. "We begrijpen dat de resultaten teleurstellend zijn voor de supporters, maar dit soort extreem geweld kan niet door de beugel. We gaan dit aangeven bij de ordediensten."

Sevilla

Voor Sevilla was de nederlaag tegen Celta de Vigo de vijftiende van het seizoen. De topclub die bekend staat om het winnen van de vele Europa League's is inmiddels afgezakt naar de zestiende plaats van La Liga. Daarmee staat de club nu zes punten boven de degradatiestreep. Met nog drie wedstrijden te gaan is degradatie nog een mogelijkheid voor Sevilla. Daarvoor is de wedstrijd van dinsdag tegen Las Palmas cruciaal. Die club staat achttiende en kan dus dicht in de buurt komen van de ploeg uit Andalusië.