De eerste speeldag van de Champions League leverde na PSV - Union Sint-Gillis genoeg spektakel op. Bij Real Madrid - Marseille werd er een rode kaart uitgedeeld na toneelspel én was er verwarring rond een wissel. Juventus - Borussia Dortmund bleek het grootste spektakel op te leveren.

Ajax zat vast en zeker naar Real Madrid - Marseille te kijken, want de Franse ploeg is de volgende tegenstander in de Champions League. Eerst krijgt trainer John Heitinga nog Inter op bezoek, maar daarna zal hij ook de borst nat moeten maken voor de Fransen. Ze kwamen op bezoek bij recordwinnaar Real brutaal op voorsprong en hielden de topploeg in toom. Pas na een bizar laatste kwartier trok Real de zege in eigen huis over de streep. Franco Mastantuono werd de jongste basisspeler bij Real ooit in de Champions League en hij werd onderdeel van een verwarrende wissel.

Verwarrende wissel én rood

Brahim Diaz stond op het punt om voor de jonge Argentijn (18 jaar en 33 dagen) in te vallen, toen trainer Xabi Alonso op het allerlaatste moment ingreep en de wissel blokkeerde. Woest gebarend ging hij in discussie met zijn assistent en moest Diaz gaan zitten. Opvallend was dat een paar minuten na de verwarring de wissel alsnog plaatsvond. Daarna werd het duel ontketend: Dani Carvajal kreeg rood. De aanvoerder van Real stond hoofd-tegen-hoofd met Marseille-keeper Geronimo Rulli (ex-Ajax). De Argentijn ging met een hoop toneelspel naar de grond en versierde zo een rode kaart voor Carvajal. Met tien man trok Real alsnog de zege over de streep, dankzij een penalty van Kylian Mbappé: 2-1.

Juventus - Borussia Dortmund

Spektakel was er in Turijn, waar Juventus en Borussia Dortmund voor een doelpuntenregen zorgden. Alle acht de goals vielen daar in de tweede helft: 4-4. Dusan Vlahovic en Lloyd Kelly brachten Juve alsnog een punt door allebei in blessuretijd de 3-4 en 4-4 te maken. Het bleek de mooiste wedstrijd van de avond, want er was ook nog eens ruzie om een penalty van Borussia Dortmund. Spits Serhou Guirassy en verdediger Ramy Bensebaini wilden allebei de strafschop nemen, maar ze gunden het elkaar niet. Trainer Kovac moest in actie komen en schreeuwde dat Bensebaini 'm mocht nemen. De Algerijn scoorde 'm en leek met de 2-4 de zege voor BVB te verzekeren. Tot Juve in blessuretijd nog gelijkmaakte.

Schande bij Benfica

Benfica was thuis tegen Qarabag heer en meester en stond al in de eerste helft met 2-0 voor. Maar de Portugese topclub liet tot afgrijzen van de eigen fans de Azerbeidzjaanse club helemaal terugkomen en zelfs winnen. Dankzij de goal van Oleksii Kashchuk in de 86ste minuut nam Qarabag de drie punten mee naar huis: 2-3. De tribunes in Lissabon liepen toen al flink leeg met boze en teleurgestelde fans.

Nederlanders bij Tottenham Hotspur

Xavi Simons en Micky van de Ven zijn de Champions League begonnen met een 1-0 zege met hun club Tottenham Hotspur tegen Villarreal. De Oranje-internationals kregen allebei een gele kaart en speelden verder geen hoofdrol. Het enige doelpunt van het duel viel al na vier minuten. Villarreal-keeper Lui Junior blunderde opzichtig bij een inzet van de Zweed Lucas Bergvall. Eerder op de avond boekte Tottenhams aartsrivaal Arsenal ook al een 2-0 zege bij Athletic Bilbao.

