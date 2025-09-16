In zijn poging om nog iets te forceren, bracht PSV-trainer Peter Bosz in de slotfase van het Champions League-duel met Union Sint-Gillis spits Myron Boadu. Maar het ging helemaal mis rondom de Nederlander, die binnen zeven minuten alweer in de kleedkamer zat.

Eerste spits Ricardo Pepi was de pechvogel van de avond bij PSV, met het veroorzaken van een strafschop (0-1) en het lijden van balverlies (0-2). Dat hij gewisseld werd door Bosz, is dan ook niet zo gek. Maar zijn vervanger Boadu stond maar zes minuten in het veld. In de 74ste minuut viel hij in en in de tachtigste minuut werd de voormalig spits van AZ alweer afgelost door Dennis Man. Dat alles gebeurde toen de aandacht vooral gevestigd was op de 0-3 van Union Sint-Gillis, waardoor het moment aan veel kijkers voorbij ging.

'We zagen het al misgaan'

Maar Boadu moest echt weer vervangen worden, zag Bosz met eigen ogen. "Heel vervelend voor hem. Hij werd na het invallen meteen aan het werk gezet met een sprint. We hebben het teruggekeken, want we zagen het al misgaan. In de sprint hield hij al een beetje in, maar daarna ging het alsnog mis", zei Bosz na afloop. Boadu moest zich dus laten vervangen door de Roemeen Man, terwijl hij er pas net in stond. Over de ernst van zijn blessure is nog niks bekend, ook Bosz had er geen extra info over.

Alassane Pléa

Maar de zorgen zijn desalniettemin groot. Boadu werd in de slotfase van de transfermarkt gehaald als reservespits achter Pepi. De beoogde tweede spits, de Fransman Alassane Pléa viel in het begin van het seizoen al jammerlijk uit met een zware knieblessure en is er de komende maanden niet bij. Boadu moest dat plotseling ontstane gat opvullen, maar staat nu mogelijk ook een tijdje buiten de lijnen. PSV neemt het komend weekend alweer op tegen Ajax in eigen huis en een nieuwe (transfervrije) spits is niet zomaar gevonden.

