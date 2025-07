Al-Hilal doet er alles aan om ver te komen op het WK voor clubs, nadat de Saoedische ploeg eerder deze week voor de grootste stunt van het toernooi zorgden door Manchester City uit te schakelen. Voor het restant van het WK in Amerika krijgt het hulp van een concurrent, want Al-Hilal mag zomaar hun goaltjesdief lenen.

Al Shabab leent Hamdallah, oud-speler van Al Ittihad en goed voor 21 goals afgelopen seizoen in de Saudi Pro League, uit aan Al-Hilal. In de kwartfinales van het WK voor clubs heeft de ploeg al de beschikking over de doelpuntenmaker. Er wacht nu een clash met Fluminense, waarna mogelijk een confrontatie met Palmeiras of Chelsea volgt.

Droom van WK winnen

De ploeg uit Saoedi-Arabië droomt van een nieuwe finaleplaats, nadat er vorig jaar met 3-5 verloren werd van Real Madrid. Om die droom te verwezenlijken hebben ze woensdag een opvallende versterking binnengehaald, speciaal voor de rest van het toernooi. De transfer is bijzonder omdat de speler, Hamdallah, nog onder contract staat bij rivaal Al Shabab. Een soortgelijke situatie deed zich op een eerder WK voor met Rui Patricio, die na zijn contract bij Atalanta uitkwam voor Al Ain op het WK.

Transfer duurt tot en met 13 juli

De leentransfer loopt maar tot en met 13 juli, de dag van de finale van het WK voor clubs. Hamdallah eindigde in het topscorersklassement van de Saoedische competitie als derde, achter Cristiano Ronaldo (25 goals) en Ivan Toney (23). Karim Benzema had evenveel goals als de aanvaller van Al Shabab, die eerder voor Al Ittihad speelde.

De Marokkaanse aanvaller is al in de Verenigde Staten aangekomen en trainde woensdag in Orlando al mee met de selectie. Over twee dagen staat de wedstrijd tegen de Brazilianen van Fluminense op het programma.

Maar één spits over

Door de blessure van Aleksandar Mitrovic was Marcos Leonardo de enige beschikbare spits voor trainer Simone Inzaghi van Al-Hilal. Ondanks de uitstekende prestaties van de voormalig Benfica-speler (drie goals in vier wedstrijden en een beslissende rol met twee goals in de laatste wedstrijd) heeft de club toch besloten zich te versterken.