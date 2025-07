De Saudische voetbalclub Al-Hilal heeft voor een grote verrassing gezorgd op het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Het team van coach Simone Inzaghi heeft Manchester City uitgeschakeld met 4-3.

Manchester City begon de wedstrijd sterk en creëerde in de 6e minuut de eerste kans. Rúben Dias kopte een voorzet van Doku recht in de handen van keeper Bono. De tweede kans was wel raak voor de Citizens. In de 10e minuut zette Ait-Nouri een snelle aanval op en gaf een scherpe voorzet. Een verdediger werkte de bal weg, maar rechtstreeks in de voeten van Bernardo Silva, die van dichtbij de 1-0 binnenschoot.

Ajax-speler Steven Berghuis wil duizenden euro's per maand verdienen in Rotterdam Ajax-speler Steven Berghuis verdient zijn meeste centen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam heeft hij een geldstroom lopen. De aanvaller speelde in het verleden voor Feyenoord en heeft nog altijd een appartement in de stad.

De treffer werd echter lang betwist door de Saudi's, die claimden dat er sprake was van hands in de aanloop naar het doelpunt, wat ook het geval leek te zijn.

Al-Hilal kwam er maar in de eerste helft moeilijk aan te pas. In de 43e minuut creëerden de Saudi's een ietwat gevaarlijke aanval, die eindigde met een kopbal van Marcus Leonardo, maar deze ging over. De teams gingen met een 1-0-stand de rust in.

In de tweede helft opende Marcos Leonardo de score voor Al-Hilal. Vervolgens zette Malcom de Saoedische ploeg op voorsprong. Die was echter maar van korte duur want drie minuten later maakte Erling Haaland een tegentreffer.

Verlenging

Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 en dus moest er verlengd worden. In de verlenging werd nog drie keer gescoord. Kalidou Koulibaly scoorde in minuut 94 voor Al-Hilal, waarna Phil Foden aan de andere kant het net vond. In de 112e minuut maakte de Braziliaan Leonardo, die ook al de 1-1 scoorde, het winnende doelpunt.

Kwartfinale

Al-Hilal neemt het nu op tegen Fluminense voor een plek in de halve finales. De Brazilianen wonnen eerder op de dag met 2-0 van Internazionale.