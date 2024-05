Bizarre wending voor 'ontslagen' bondscoach Kameroen: Samuel Eto’o biedt excuses aan en trainer mag blijven

De trainerssoap in Kameroen heeft een verrassende wending gekregen. Op een persconferentie heeft bondsvoorzitter Samuel Eto’o zijn excuses aangeboden aan de belgische trainer Marc Brys. Hij blijft ondanks alles bondscoach van Kameroen.

“Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden, want onze eerste ontmoeting verliep niet goed", zei Eto'o. “Er speelden veel emoties mee. Maar zoals je weet is de Kameroense ploeg belangrijker dan wij als individuen. We moeten nu aan het werk, want we doen er alles aan om het beste voor onze nationale ploeg te bekomen.”

Bondscoach Kameroen weet niets van eigen ontslag: 'Lijkt me fake news' Chaos bij de nationale ploeg van Kameroen. Bondscoach Marc Brys werd dinsdag geschorst omdat zijn aanstelling niet wettig is verlopen. De Belg weet zelf nog van niks.

Brys, voormalig trainer van onder andere FC Eindhoven en FC Den Bosch, tekende begin april zijn contract als bondscoach van Kameroen. Bondsvoorzitter Eto'o was daarbij niet aanwezig. Hij steunde de keuze voor Brys niet. Hij voelde zich gepasseerd en noemde de aanstelling van de 61-jarige coach 'illegaal'.

Volgens Eto’o was Brys en zijn technische staf nooit een wettelijk en reglementair aangesteld. Er werd links en rechts zelfs over een ontslag gesproken. Maar daar wist Brys zelf niets van.

'Zo praat je niet tegen mij!'

Afgelopen dinsdag laaide het conflict nog eens flink op. Eto'o was woedend vanwege het gedrag van Brys. "In welk land denk jij dat je bent?", aldus Eto'o. "Denk jij dat ik me in België zo kan gedragen? En jij doet zo in Kameroen? Zo praat je niet tegen mij! Ga zitten en laat deze onzin stoppen.”

"Door het ongepaste gedrag van Brys" zou het besluit genomen zijn hem te ontslaan. . Een interim-bondscoach werd aangesteld, maar die stapte al snel zelf op. Nu lijkt het vertrouwen in Brys weer helemaal terug, en blijft hij bondscoach van Kameroen.