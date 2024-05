Bondscoach Kameroen weet niets van eigen ontslag: 'Lijkt me fake news'

Het voetbalseizoen is ook in Kameroen in de beslissende fase aanbeland, maar dat is daar niet het gesprek van de dag. De nationale voetbalbond heeft maar liefst 62 spelers geschorst van 15 verschillende clubs. Een deel van de spelers zou een dubbele nationaliteit bezitten en daarnaast zijn er ook spelers die gesjoemeld hebben met hun leeftijd. Een speler van 17 jaar zou in werkelijkheid al 31 jaar oud zijn.