Daar waar Nottingham Forest vorig seizoen de grote stuntploeg van de Premier League was, is het nu chaos bij de club. Nog geen halfuur na de thuisnederlaag tegen Chelsea (0-3) is trainer Ange Postecoglou ontslagen. Daarmee is een record verbroken.

Nuno Espirito Santo was vorig seizoen de toptrainer van Nottingham en eindigde een knappe zevende plek. Desondanks had hij het regelmatig aan de stok met de Griekse eigenaar van de club, Evangelos Marinakis.

39 dagen

Dat was de reden voor Nottingham in het begin van het seizoen om de Portugees de laan uit te sturen. Postecoglou werd aangesteld als zijn vervanger, maar na 39 dagen mag de Australiër alweer vertrekken. Nog nooit werd een trainer zo snel ontslagen in de Premier League.

🚨 Journalists were in the press room waiting for Ange Postecoglou's post-match press conference, only to hear he has been sacked. pic.twitter.com/9j60mlGVCj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 18, 2025

Tijdens de wedstrijd ging het beeld naar de plek waar Marinakis normaal gesproken zit op City Ground. Daar was de Griek echter niet meer te bekennen. Nu blijkt waarom dat was: hij was, bij een 0-2 stand voor Chelsea, waarschijnlijk al bezig met het ontslag van Postecoglou. Nog geen halfuur na de nederlaag in eigen huis communiceerde de club het ontslag van de Australiër.

"Nottingham Forest Football Club kan bevestigen dat Ange Postecoglou met onmiddellijke ingang is ontheven van zijn taken als hoofdtrainer, na een reeks teleurstellende resultaten en prestaties”, schreef de club in een korte verklaring op de website.

Postecoglou werd op 9 september aangesteld bij Nottingham. Acht wedstrijden mocht de oud-trainer van Tottenham Hotspur en Celtic het laten zien. Daarin werd er twee keer gelijkgespeeld, tegen Burnley en Real Betis. Verder werden alle duels verloren, van onder meer Sunderland, FC Midtjylland en Swansea City.