Trainer Arne Slot speelt zondag met Liverpool tegen Manchester United. De landskampioen zit weliswaar in een dipje, maar lijkt er stukken beter voor te staan dan de gevallen grootmacht. Slot ziet het anders.

Slot, de succesvolle coach van The Reds, strooit met lof over het team van de Portugese trainer Ruben Amorim. Ondanks dat Manchester United slechts 10 punten na 7 speelronden, hebben The Red Devils volgens Slot "een betere start dan de ranglijst doet vermoeden".

Speciaal

"Ik kijk uit naar elke Premier League-wedstrijd, maar deze is misschien wel extra speciaal, omdat het tegen Manchester United is", aldus Slot tijdens de persconferentie van vrijdag. "Vorig jaar voelden we al hoe bijzonder deze wedstrijd is. Het is misschien wel de meest bekeken wedstrijd ter wereld. Het is een duel waarin we op ons best moeten zijn, want naar mijn mening heeft Manchester United een betere start gehad dan de score doet vermoeden."

Hij gaat verder: "Het wordt een interessante wedstrijd die ons enthousiast maakt, vooral omdat het op Anfield is. Ik geloof dat onze fans, die ons sinds mijn komst en daarvoor al steunen, ontevreden zijn dat we drie wedstrijden op rij hebben verloren, maar ze kunnen ons zondag helpen."

Liverpool in een dipje

De bizarre reeks van drie opeenvolgende nederlagen van Liverpool, tegen Crystal Palace (1-2) en Chelsea (1-2) in de competitie, met tussendoor een verloren Champions League-duel bij Galatasaray (0-1), kwam ook ter sprake bij Slot.

De coach eist een reactie van zijn spelers: "Het maakt niet uit tegen wie we dit weekend spelen. Als je drie wedstrijden op rij hebt verloren en je draagt het shirt van Liverpool, dan moet je reageren, tegen wie dan ook. Als er iemand is die ik niet kan verwijten, zijn het de spelers. Ze geven alles tot de laatste minuut, en dat deden ze ook in de laatste drie wedstrijden."

Reactie

"In twee van de drie nederlagen kwamen we terug van een 0-1-achterstand. Uiteindelijk verloren we, in wedstrijden waarin we misschien wel meer kansen hadden. Maar het maakt niet uit of het tegen Manchester United of tegen Brentford is. Als je drie wedstrijden hebt verloren, moet je reageren."

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Arne Slot: "Manchester United have had a better start to the season than the league table is showing." pic.twitter.com/KwQ5lYQJ1W — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2025

