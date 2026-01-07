Een relletje is op de Afrika Cup nooit ver weg. Helemaal omdat politiek zich vaak nauw heeft verbonden met de nationale bonden. Op de editie van 2026 is een kwartfinale in gevaar, omdat de Nigeriaanse ploeg wacht op betalingen.

Vaak is het zo dat overheden of bonden aan de start van het Afrikaanse kampioenschap gouden bergen beloven. Dat is ook bij het team van Nigeria gebeurd. Officials deden voorafgaand aan het toernooi een belofte aan de spelers en technische staf. Deze is vooralsnog niet nagekomen, nadat de Super Eagles ongeslagen bleven in de groepsfase en wonnen in de achtste finales.

Nigeria versloeg achtereenvolgens Tanzania (2-1), Tunesië (3-2) en Oeganda (3-1) in de groepsfase. In de eerste knock-outwedstrijd rekende het overtuigend af met Mozambique dankzij goals van Ademola Lookman, Victor Osimhen (2) en Akor Adams. Daardoor plaatste de ploeg zich voor de kwartfinales, waarin het Algerije van Riyad Mahrez en Feyenoord Anis Hadj Moussa wacht.

Spelers Nigeria dreigen met boycot

Maar die kwartfinale is in serieus gevaar, meldt de Nigeriaanse BBC-journalist Olúwashínà Okeleji op X. "Spelers wachten op bonussen", schrijft hij op het sociale medium. De winstpremies van vier wedstrijden - tegen Tanzania, Tunesië, Oeganda en Mozambique - zijn nog niet ontvangen. De selectie blijft gefocust, maar zal donderdag niet trainen of naar Marrakech reizen als dit niet is opgelost", weet hij.

Players and coaching staff of #Nigeria are waiting on #AFCON2025 bonus payments.



Win bonuses from four matches - vs Tanzania, Tunisia, Uganda & Mozambique - have yet to be received.



Squad remain focus but will NOT train or travel to Marrakech on Thursday if this isn't resolved. pic.twitter.com/sCuln7Fpzn — Olúwashínà Okeleji (@oluwashina) January 7, 2026

Nigeria won de Afrika Cup in 1980, 1994 en 2013, maar het is dus de vraag of er een vierde eindzege bij komt. De kwartfinale tegen Algerije staat gepland voor aanstaande zaterdag (aftrap 17.00 uur). De selectie en technische staf hebben dus nog even de tijd om het bij te leggen met de bond.

Afrika Cup 2026

Naast de twee eerder genoemde landen doen Egypte, Ivoorkust, Senegal, Mali, Kameroen en gastland Marokko nog mee aan de Afrika Cup. Het Egypte van sterspeler Mohamed Salah is met zeven eindzeges recordwinnaar. Wie er de nieuwe kampioen van Afrika wordt, weten we op zondag 18 januari. Dat is de dag van de finale.