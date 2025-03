Bondscoach Oranje Leeuwinnen stelt torenhoog doel voor EK: 'Dat gevoel is er weer'

Het doel voor komende zomer is duidelijk voor de Oranje Leeuwinnen: de Europese titel winnen. Bondscoach Andries Jonker schoof zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Het gevoel dat we van iedereen kunnen winnen, is er weer. Daar gaan we voor."

Jonker doet die uitspraak in Zeist in aanloop naar een dubbele ontmoeting tussen Nederland en Oostenrijk in de Nations League. Oranje speelt het eerste duel vrijdag thuis in Almelo, waarna op dinsdag 8 april de uitwedstrijd in Altach plaatsvindt.

Oranje Leeuwin heeft na heftige periode emotionele boodschap voor 'maatje': 'Samen lachen, samen huilen' Sherida Spitse heeft in een emotioneel bericht haar waardering geuit voor Shanice van de Sanden, een van haar teamgenoten bij de Oranje Leeuwinnen. De mooie boodschap volgt na een heftige periode voor Spitse.

Ideale voorbereiding

Jonker ziet de Nations League vooral als een voorbereiding op het EK in Zwitserland waar Oranje tegen Wales, Engeland en Frankrijk speelt. Jonker heeft voor het eerst in aanloop naar het EK de beschikking over vrijwel alle internationals die hij mee wil nemen.

"Het wordt puzzelen en boetseren om de beste speelsters op te kunnen stellen, maar je wilt ook een goede balans in de ploeg hebben. Dus heb je ook speelsters nodig die het vuile werk doen", legt Jonker uit. "We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden op het eerste duel met Wales. Dan moeten we er staan."

Andries Jonker blikt terug op bewogen dagen: 'Op een gegeven moment wordt dat irritant' Andries Jonker stond deze week in het middelpunt van de belangstelling. Een maand geleden werd duidelijk dat hij na het EK vertrekt als bondscoach, maar dat zorgde bij de bondscoach zelf voor de nodige verbazing. Dat kwam in aanloop naar de wedstrijd van vrijdagavond tegen Duitsland (2-2) tot uiting en had zijn weerslag op Jonker zelf.

Bijna bondscoach af

Jonker wil niet meer terugkijken op de beslissing van de KNVB om na het EK zijn contract niet meer te verlengen. Jonker had zelf nog twee jaar als bondscoach willen blijven. "Voor de media is dit kennelijk nog steeds een thema. Ik heb me daar één dag mee beziggehouden, daarna ben ik verdergegaan", legt Jonker uit. "Ik richt me volledig op het EK. Me bezighouden met andere zaken zorgt alleen maar voor extra ballast. En daar hebben we niets aan."

Jonker is op zoek naar een nieuwe baan voor na het EK, maar wil zich niet mengen in de discussie wie Oranje moet gaan leiden. "Ik wil straks weer met evenveel plezier op het veld staan. Wie mijn opvolger moet worden? Geen idee. Daar gaat de KNVB over."