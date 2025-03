Oranje Leeuwin heeft na heftige periode emotionele boodschap voor 'maatje': 'Samen lachen, samen huilen'

Sherida Spitse heeft in een emotioneel bericht haar waardering geuit voor Shanice van de Sanden, een van haar teamgenoten bij de Oranje Leeuwinnen. De mooie boodschap volgt na een heftige periode voor Spitse.

De aanvoerster van de Ajax Vrouwen is namelijk door een scheiding gegaan, liet ze eerder weten aan Helden Magazine. "Een scheiding kost alleen maar negatieve energie", is Spitse openhartig. Ze heeft ook kinderen met haar ex-partner en wil logischerwijs dat alles goed wordt geregeld voor hen. "Daar zijn we nu mee bezig. Ik hoop dat het allemaal wat rustiger wordt, vooral voor hen."

Of het nu met de scheiding te maken had, of niet: volgens Spitse biedt Van de Sanden 'altijd een luisterend oor'. 'Mijn maatje, je bent ver weg in Mexico, maar tegelijkertijd ook zo dichtbij in mijn gedachten en hart', schrijft ze in een Instagram-post. Daarbij deelt ze een video en meerdere foto's van het duo.

'Ik hou van je'

'Jouw aanwezigheid voelt altijd dichtbij, zelfs als we elkaar niet dagelijks spreken of zien', gaat Spitse verder. 'Je bent een fantastisch mens, met een hart van goud. Je hebt altijd een luisterend oor, en ik kan altijd bij je terecht, zowel in de goede als de slechte tijden. Jij bent degene die mij corrigeert wanneer dat nodig is, maar ook degene die me steunt in alles wat ik doe. Ik ben zo dankbaar voor onze vriendschap en dat jij m’n maatje bent. Ik hou van je.'

Ze sluit af met een paar veelzeggende hashtags: samen lachen, samen huilen en samen heel veel lol hebben. Het geeft aan hoe goed de band is tussen de middenvelder en de buitenspeler. Van de Sanden speelt momenteel voor het vrouwenelftal van Deportivo Toluca in Mexico. Die club staat dertiende in de competitie. Haar vorige team, Pachuca, staat tweede achter Club America.