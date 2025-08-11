Valentijn Driessen vindt dat de reactie van bondscoach Ronald Koeman op de aanvoerderskwestie bij Feyenoord nogal hypocriet is. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de bondscoach weinig recht van spreken heeft als het gaat om het afnemen van iemand zijn aanvoerdersband.

Het verhaal rond het aanvoerderschap bij Feyenoord begon afgelopen woensdag. Voor de camera van Ziggo Sport legde Robin van Persie uit waarom hij koos voor Sem Steijn als aanvoerder en niet Quinten Timber in de Champions League-voorronde tegen Fenerbahçe. De coach gaf aan dat hij Steijn als eerste aanvoerder heeft gekozen, Anis Hadj-Moussa als tweede en Givairo Read als derde captain. Timber, die vorig jaar de vaste aanvoerder was, is dus compleet uit het lijstje weggevallen.

Van Persie gaf aan 'dit besluit op een later moment toe te lichten', maar na de wedstrijd gaf hij toch wat dingen aan die meespeelden. Zo heeft Timber nog een contract tot het eind van dit seizoen en is er nog geen akkoord over een verlenging, iets wat volgens de trainer zeker meespeelde in zijn besluit. De Telegraaf kwam enkele dagen later met het nieuws dat de middenvelder al de hele zomer zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Premier League.

Ronald Koeman

Koeman werd bij De Oranjezomer vervolgens gevraagd naar de kwestie. De bondscoach, die Timber regelmatig oproept voor Oranje en Steijn niet, gaf zijn ongezouten mening. "Dan denk ik: dan passeer je hem wel heel erg. Zij weten intern dat waarschijnlijk Timber het liefst een stap maakt naar het buitenland. Dat zal denk ik meegeteld hebben." Timber scoorde overigens de openingstreffer in het duel met Fenerbahçe.

'Nogal hypocriet'

Driessen vertelt in zijn column dat hij de reactie van Koeman 'nogal hypocriet vindt'. Om die reactie kracht bij te zetten, haalt de journalist en verhaal op uit 2013. Koeman, toen trainer van Feyenoord, nam toen de aanvoerdersband af van Stefan de Vrij. De verdediger deed buiten Feyenoord om trainingen met een andere coach, zodat hij zich meer kon ontwikkelen. Volgens Koeman onacceptabel en hij passeerde hem ook voor zijn basiself.

Toch is ook Driessen van mening dat het besluit van Van Persie niet handig is. "Of wellicht is Koeman twaalf jaar later door schade en schande wijzer geworden. In juni zei hij met Virgil van Dijk aan zijn zijde dat je met je beste speler nooit ruzie moet zoeken, omdat je daar als coach nooit van wint. Van Persie doet dat dus in principe wel, want Timber is zijn beste speler."

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.