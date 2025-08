Nieuwe aanwinst Sem Steijn droeg woensdag zeer verrassend de aanvoerdersband bij Feyenoord. Dat ging ten koste van Quinten Timber, die vorig jaar die rol had in Rotterdam-Zuid. De middenvelder reageerde zeer sportief op het verliezen van die band.

"Het is niet vanuit mezelf gegaan", is Timber na afloop van Feyenoord - Fenerbahçe (2-1) bij Ziggo Sport. "Ik denk dat het aan de trainer is om te vertellen hoe dat precies zit. Ik heb de aanvoerdersband met trots gedragen. Tegelijkertijd heb ik ook veel vertrouwen ga ik er vanuit dat Sem een goede aanvoerder is, een fantastische jongen. Hij heeft de steun van het team ook daarin."

Timber - die de 1-0 maakte namens Feyenoord - kreeg vervolgens de vraag of hij baalde van de keuze van trainer Robin van Persie. "Balen...?Het is mooi om de band te dragen, dat heb ik de afgelopen jaren met veel trots gedaan. Het zou mooi zijn dat het nog steeds zo zou zijn. Dat blijft mijn gevoel erbij."

Keuze voor nieuwe aanvoerder

Van Persie gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat hij nog uitgebreider op het besluit zou reageren. Wel vertelde de jarige trainer (42 jaar) dat Anis Hadj-Moussa de tweede aanvoerder zou zijn, en de 18-jarige Givairo Read de derde.

Ook over de keuze voor Steijn bleef Van Persie enigszins mysterieus. "Omdat Sem een leider is, Sem doet het hartstikke goed", begint Van Persie bij Ziggo Sport. "Als je kijkt naar wat je zoekt in een leider, een aanvoerder: dat-ie heel goed omgaat met zijn collega's, dat-ie de speelwijze begrijpt en die heel goed uitvoert. Dat zijn allemaal dingen die Sem heeft. Vanuit dat oogpunt is het een heel logische. En voor Sem een mooie uitdaging."

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.