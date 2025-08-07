Ronald Koeman kan bijna nergens meer komen zonder dat hem iets over Mexx Meerdink wordt gevraagd. Zo ook donderdagmiddag, waar de bondscoach van Oranje aanwezig was bij het ontvangen van zijn eigen Eredivisie Oeuvre Award. Daar sprak Koeman uitgebreid met ESPN over de talentvolle spits van AZ.

Koeman kreeg allereerst de vraag waarom Meerdink (22) niet mee ging met Jong Oranje naar het EK afgelopen zomer, maar dat balletje passte hij door naar Michael Reiziger. "Ieder elftal heeft ook zijn eigen bondscoach en als er iets is gebeurd waardoor in dit geval Michael Reiziger beslist om hem niet mee te nemen, dan is dat zijn goed recht."

Toch blijft Meerdink wel een optie voor het 'grote' Nederlands elftal voor in de toekomst. Koeman benadrukt dat de 22-jarige spits van AZ kwaliteiten heeft. "Maar om de volgende stap te maken, moet hij wel de eerste spits bij AZ zijn." Voorlopig staat de Alkmaarder achter Troy Parrott in de pikorde.

'Dan heb ik een oogje op hem'

Koeman gaat verder: "Natuurlijk hoop ik als bondscoach dat iedere positie wordt bekleed door een Nederlander. Met centrumspitsen zijn we niet rijkelijk beloond en wij hebben er baat bij dat hij gaat spelen, basisspeler wordt bij AZ, zijn goals gaat maken en laat zien dat het een groot talent is. Als Meerdink de eerste spits is, dan heb ik een oogje op hem."

Emotionele Koeman

Sportnieuws.nl was aanwezig bij de uitreiking van de award. Koeman was zichtbaar ontroerd bij het ontvangen van de ereprijs. Dat kwam doordat Guus Hiddink hem de trofee overhandigde. "Dat emotioneert mij", vertelt Koeman. "We hebben een verleden met elkaar. Toen Martin van Geel mij belde over deze prijs, waren er voor mij twee mensen waar ik aan dacht die mij de prijs zouden overhandigen. Eén was Johan Cruijff, hij heeft zoveel invloed gehad op mijn carrière als speler", legt de bondscoach uit.

Hiddink en Koeman hebben een sterk verleden. Hiddink was coach van hem bij PSV en later was Koeman assistent van hem bij Oranje. "Guus had te maken met niet de makkelijkste persoonlijkheden. Maar de wijze waarop Guus daarmee omging, was voor mij toen al een voorbeeld als trainer. Je moet als trainer van alle markten thuis zijn, een people manager zijn. Hij had dat al heel vroeg, ik heb dat moeten leren."