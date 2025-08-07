Ronald Koeman heeft een emotionele middag beleefd bij de ontvangst van de Eredivisie Ouevre Award. Na een middag vol anekdotes werd de prijs uitgereikt door oud-trainer Guus Hiddink. Dat was een emotioneel moment voor Koeman, die veel meemaakte met Hiddink. Toen Koeman zelf aan het woord kwam, ging er nog aandacht uit naar één bijzonder persoon. "Het heeft ons zoveel gebracht."

De donderdag voor de start van de Vriendenloterij Eredivisie stond in het teken van de Eredivisie Oeuvre Award en Ronald Koeman. Hij is de vijfde man in de geschiedenis die deze prijs krijgt. Arjen Robben, Wim Jansen, Louis van Gaal en Edwin van der Sar gingen hem voor. De prijs krijgen mensen die een grote waarde voor het Nederlandse voetbal hebben. Met een imposante carrière als zowel speler en trainer is de huidige bondscoach dat, volgens de jury van de Eredivisie CV.

Guus Hiddink

Dat Hiddink de prijs uitreikte aan Koeman, was geen toeval. "Dat emotioneert mij", vertelt Koeman. "We hebben een verleden met elkaar. Toen Martin van Geel mij belde over deze prijs, waren er voor mij twee mensen waar ik aan dacht die mij de prijs zouden overhandigen. Eén was Johan Cruijff, hij heeft zoveel invloed gehad op mijn carrière als speler", legt de bondscoach uit.

Hiddink en Koeman hebben een sterk verleden. Hiddink was coach van hem bij PSV en later was Koeman assistent bij hem bij Oranje. "Guus had te maken met niet de makkelijkste persoonlijkheden. Maar de wijze waarop Guus daarmee omging, was voor mij toen al een voorbeeld als trainer. Je moet als trainer van alle markten thuis zijn, een people manager zijn. Hij had dat al heel vroeg, ik heb dat moeten leren."

Mooie speech Koeman

Daarna bedankte hij Guus nog voor zijn aanwezigheid en wendde hij zich tot andere mensen. "Het voetbal heeft ons zoveel gebracht, mij maar ook ons gezin. Daar zijn we trots op. En mijn lieve vrouw... We gaan als familie ook door best wel moeilijke momenten heen. Maar dit is ook weer een stimulans om op deze wijze door te gaan."

Daarna wendde hij zich direct tot zijn vrouw, Bartina, in het bijzonder voor een mooi moment. "Ik krijg in mijn carrière de nodige prijzen en dit is er ook weer één waar ik trots op ben. Maar eigenlijk verdient Bartina wel de grootste prijs. I love you, dank je", eindigde de bondscoach mooi.