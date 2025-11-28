Het programma BOOS heeft donderdag een fragment over Feyenoord-fans uit de podcast Radio BOOS offline gehaald. Daarin werd gesproken over een nazigroet die de Rotterdamse fans deden in de Kuip, maar dat bleek verkeerd geïnterpreteerd.

BOOS maakte eerder al een keer een uitzending over de harde supporterskern van Feyenoord. Het programma gepresenteerd door presentator Tim Hofman stelde toen problemen aan de kaak over de acceptatie binnen de supportersgroep. Zo wordt er op een slechte manier omgegaan met supporters horend bij de LHBTIQ+ community en werden er scheidsrechters mishandeld tijdens een supporterstoernooi.

In de nieuwste uitzending van de podcast Radio BOOS werd er weer gesproken over de supporters van Feyenoord. Hofman haalde een moment aan uit de wedstrijd tussen Feyenoord en VfB Stuttgart in de Europa League. Daar zouden meerdere supporters een 'nazigroet' uitvoeren op de tribunes. Ook spreekt Hofman over het aanhoudende antisemitisme binnen Feyenoord. Die 'nazigroet' heeft de presentator echter niet goed geïnterpreteerd. Zo geeft het programma toe onder druk van reacties van veel Feyenoord-fans.

Fragment offline gehaald

Hofman liet namelijk een fragment zien, waarin de Feyenoorders hun bekende supporterslied Overal waar jij gaat zingen. Daar wijzen de supporters aan beide kanten met de rechterhand naar elkaar en dat heeft BOOS dus opgevat als 'nazigroet'. " In een eerdere versie van deze podcast werd een video-opname besproken waarin Hitlergroeten zouden worden gemaakt", begint BOOS het statement over het offline halen van de video.

"Op beelden is te zien dat rechterarmen omhoog worden gestoken. In de context van het antisemitisme rondom deze wedstrijd (stickers en leuzen die we ook bespreken in de podcast) en eerdere voorvallen kwamen we tot deze conclusie."

BOOS is dus gewezen op het feit dat de uitgestrekte armen van de Feyenoord-fans geen politieke betekenis hadden. " Omdat we gewezen werden op de intentie van het lied, en we de intentie van de gebaren niet kunnen bevestigen, is het fragment uit de podcast gehaald. Het verhaal over antisemitisme binnen een deel van de harde kern van Feyenoord staat ook zonder deze beelden', deelt het programma toch nog een sneer uit naar de Rotterdamse club.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!