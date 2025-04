Boos Vitesse is wéér de pineut: opnieuw dreun voor hekkensluiter Keuken Kampioen Divisie

Vitesse heeft voor de vierde keer in een jaar tijd een puntenstraf gekregen van de KNVB. De club krijgt drie punten in mindering omdat het niet heeft voldaan aan de informatieplicht.

Dat laat de KNVB weten op de eigen website. "In de afgelopen weken heeft de licentiecommissie herhaaldelijk verzocht om informatie over de overname van de aandelen Vitesse, maar kreeg essentiële informatie niet." Daardoor voelt de bond zich genoodzaakt om de Arnhemmers wéér te straffen met een puntenaftrek.

Vitesse is boos

De club, die nu op zes punten staat in de Keuken Kampioen Divisie, is boos op de KNVB. De Gelderlander meldt dat Vitesse ontstemd is over het besluit en in beroep wil gaan.

Enorme lijst aan straffen

De nieuwe puntenstraf zorgt voor een bizarre statistiek: in twee seizoenen tijd kreeg Vitesse al 48 punten in mindering. Toen het vorig jaar in de Eredivisie speelde, kreeg het achttien punten aftrek. Eerder dit seizoen werden er respectievelijk zes en vervolgens eenentwintig punten van het totaal van de Arnhemmers afgehaald. Daardoor stond de ploeg van John van den Brom lange tijd in de min.

Al jarenlang heeft de club grote financiële problemen. In januari werd bekend dat vijf investeerders de club overnemen, maar volgens de licentiecommissie van de KNVB is daar te weinig transparantie over. Volgens De Gelderlander vreest de voetbalbond dat de Amerikaan Coley Parry, die afstand zou moeten nemen van de club, nog altijd op de achtergrond de macht heeft.

Stijf onderaan in KKD

Vitesse staat door al die straffen met zes punten stijf onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Als het geen puntenstraf had ontvangen, zou het met 36 punten op een veertiende plaats staan.

