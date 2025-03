Gefrustreerde Vitesse-coach is klaar met 'arrogante' arbitrage: 'Doe gewoon normaal'

Het gaat niet goed bij Vitesse. Vrijdag werd er opnieuw verloren en ditmaal van ADO Den Haag (0-1). Vitesse-trainer John van den Brom was niet te spreken over de wedstrijd, maar al helemaal niet over de arbitrage. Na afloop kreeg de oefenmeester ook zijn tweede gele kaart en dus rood.

Van den Brom eindigde de wedstrijd met een verliespartij en een schorsing aan de broek. De trainer was niet te spreken over de arbiter. "Ik zei op het einde van de wedstrijd: luister naar dat fluitconcert, dat zegt genoeg", vertelde de Vitesse-coach tegen ESPN. "Dat vond hij genoeg om een tweede gele kaart te geven. Dramatische scheidsrechter. Echt dramatisch."

Inconsequent fluiten

"Ik vond hem (de scheidsrechter, red.) de slechtste op het veld. Hij was niet consequent genoeg. Gele kaarten niet geven, terwijl dat in mijn optiek gewoon wel een gele kaart is. En dan later wel een gele kaart geven. De één mag wel een duwtje geven, de ander weer niet."

Van den Brom was duidelijk geïrriteerd en niet te spreken over de arbitrage. "En dan schijnt het ook nog een Eredivisie-scheidsrechter te zijn. Dat zegt genoeg dat er heel veel commentaar op de leiding in Nederland is. Vandaag heb je het weer kunnen zien dat ze dat zichzelf kunnen aantrekken. Ook vooral de arrogantie die ze hebben. Dan denk ik: kom op, doe gewoon normaal en fluit je wedstrijd."

Vitesse

Los van de arbiter was het ook geen sterk optreden van de Arnhemmers. "Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel veel erger dan die slechte scheidsrechter", benadrukt Van den Brom. Vitesse staat momenteel op een laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Niet gek met 27 minpunten door de financiële puinzooi die het was. Het gat met Jong FC Utrecht is tien punten.

De Arnhemmers degradeerden vorig seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie nadat er al een aantal punten waren afgetrokken. Deze problemen bleven aanhouden en lange tijd was het maar de vraag of de club überhaupt kon blijven bestaan. Begin 2025 kwamen er aan die problemen een einde door de overname van de vijf nieuwe aandeelhouders.

Alles over de Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.