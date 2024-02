Borussia Dortmund verspeelt punten in aanloop naar Champions League-treffen met PSV

Borussia Dortmund kende niet zo'n goede generale op weg naar het duel met PSV in de Champions League dinsdag. Op bezoek bij Wolfsburg in de Bundesliga werd er met 1-1-gelijkgespeeld.

In de eerste helft leek er weinig aan de hand voor Borussia. Via een vlotte aanval belandde de bal uiteindelijk op de knie van Niclas Füllkrug, die de bal over de doellijn liep. Daarna gingen de bezoekers vrolijk verder met kansen creëren. Wolfsburg kwam er pas aan het einde van de eerste helft een beetje aan te pas. Tekst loopt door onder de video.

Fanprotesten

Ook tijdens dit duel moest het spel regelmatig stilgelegd worden vanwege de protesten van de Duitse fans tegen een nieuwe investeerder. In Wolfsburg werden meerdere keren tennisballen op het veld gegooid. Benieuwd wat er precies aan de hand is? Lees het in het artikel hieronder.

Na iets meer dan een kwartier spelen na de rust, kon Yannick Gerhardt eenvoudig binnenkoppen na zwak verdedigen van Dortmund. Daarna werd er niet meer gescoord en dus bleef de 1-1-stand op het scorebord. Tekst loopt door onder de video.

Toch nog positief nieuws

Niet echt een lekkere wedstrijd dus voor Dortmund. Positief nieuws was wel de terugkeer van Jaden Sancho en Julian Brandt. Zij zijn fit voor het Champions League-duel met PSV komende woensdag. Donyell Malen begon tegen Wolfsburg op de bank.

Overige uitslagen Bundesliga

15:30 uur: Darmstadt - VfB Stuttgart 1-2

15:30 uur: FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 1-2

15:30 uur: Hoffenheim - Union Berlin 0-1

15:30 uur: FSV Mainz - FC Augsburg 1-0

18:30 uur: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach