Boze supporters blokkeren spelersbus van Standard Luik en jagen RTL-filmploeg weg

FC Groningen is terug in de Eredivisie. In de allesbeslissende laatste speelronde rekende het af met directe concurrent Roda JC. De 'Trots van het Noorden' moest winnen om directe promotie af te dwingen ten koste van de ploeg uit Kerkrade. Een uitstekende wedstrijd werd beloond met drie punten. Daarmee is Groningen terug op het hoogste niveau.