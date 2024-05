Het Belgische Vitesse? 'Transferverbod lonkt voor Standard Luik, dat geen salaris meer kan betalen'

Het gaat niet goed met Standard Luik. De club verkeert in zwaar weer en dat treft nu ook de selectie van de Belgische voetbalclub. Daarnaast lijkt het erop dat Luik een trasferverbod gaat krijgen.

Het Laatste Nieuws meldt dat de spelers van Luik woensdagochtend slecht nieuws hebben gekregen. Het loon van april staat nog altijd niet op de rekening, maar nu moet er ook gevreesd worden voor het salaris van de rest van het seizoen. Daarnaast zou de club een transferverbod kunnen verwachten.

Proflicentie

Hierdoor is de licentie van Standard Luik in gevaar. Het kan goed dat de club voor volgend seizoen geen proflicentie krijgt. Luik werd dit seizoen tiende in de Belgische Jupiler Pro League. In de play-offs voor de Conference League staat de club twintig punten achter op koploper KAA Gent.

De problemen van Standard Luik komen uit de Verenigde Staten. Investeringsmaatschappij 777 Partners is de eigenaar van de club. Het Amerikaanse bedrijf heeft een tal van rechtszaken aan de broek hangen in de Verenigde Staten, maar ook in België.

Vitesse

De situatie doet denken aan die bij Vitesse. Ook daar is is de proflicentie in gevaar na het wegvallen van een grote geldschieter. In Arnhem wordt er ondertussen hard gewerkt aan een oplossing: zo werd er een crowdfunding opgestart die al meer dan anderhalf miljoen euro opleverde. Daarmee is Vitesse nog zeker niet uit de problemen: het tekort van de club is iets minder dan negentien miljoen.