Brazilië opgeschrikt door gewapende overval op spelers van topclub bij terugkomst van Copa Libertadores

Een aantal spelers van de Braziliaanse topclub Flamengo is aan een beschieting op de snelweg in Rio de Janeiro ontsnapt. Ze waren op de terugweg van een Copa Libertadores-duel in Argentinië, waar Flamengo met 1-1 gelijkspeelde tegen Centro Córdoba.

"De auto's van enkele Flamengo-spelers zijn beschoten, vanochtend rond half zes op een belangrijke verkeersader", meldt de club uit Rio. Op de gepantserde auto waarin de Argentijnse doelman Agustin Rossi zat, werden vier schoten gelost. Noch hij, noch de andere inzittenden van de overige voertuigen raakten gewond. De Copa Libertadores is de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Mee naar het bureau

De militaire politie in Rio heeft de plaats delict onderzocht en de spelers meegenomen naar het bureau. Rossi, de 29-jarige ex-doelman van Boca Juniors uit Buenos Aires, sloot zich in 2023 aan bij Flamengo en is een van de sterkhouders van het team. Flamengo is een van de favorieten voor de eindzege in de Copa Libertadores, maar staat momenteel slechts derde in groep C.

Vroeg in de ochtend

Flamengo staat de spelers bij, die bij het incident betrokken zijn geraakt. "We willen ook graag onze dank uitspreken aan de talloze steunbetuigingen van iedereen. We zullen ook onze veiligheidsprotocollen heroverwegen. Zeker bij verplaatsingen zo vroeg in de ochtend. Alleen dan kunnen we de veiligheid van onze professionals nog beter waarborgen", leest de rest van het officiële statement van Flamengo.

Tegen Memphis Depay

De club in het roodzwart speelde eind april nog tegen Memphis Depay en zijn club Corinthians. Het werd een pijnlijke avond voor de Nederlander, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij zag zijn team met liefst 4-0 klop krijgen in de Braziliaanse competitie en zelf viel hij geblesseerd uit. Die kwetsuur was gelukkig voor hem maar van korte duur. Inmiddels staat hij weer op het veld en heeft hij ook alweer bijgedragen aan doelpunten.