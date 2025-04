Dramatische wedstrijd heeft gevolgen voor Memphis Depay: 'Dit gaat enige tijd duren'

Memphis Depay beleefde afgelopen weekend een dramatische middag in Brazilië en dat is niet zonder gevolgen gebleven. De Oranje-international werd met Corinthians afgedroogd (4-0 verlies) en moest tot overmaat van ramp ook nog eens vroegtijdig naar de kant. Door die blessure mist hij een belangrijke wedstrijd.

Memphis stond zondag in de basis bij Corinthians tijdens het uitduel tegen Flamengo, maar echt naar zijn zin had hij het niet. De thuisploeg kwam na ruim een half uur spelen op een 3-0 voorsprong en enkele minuten later moest de aanvaller geblesseerd naar de kant. Hij zal vanuit de catacomben ongetwijfeld hebben meegekregen dat Flamengo vlak voor tijd ook nog de 4-0 op het scorebord zette.

Memphis aan de kant

De Oranje-international werd na zijn uitvalbeurt onderzocht door de artsen van de club en daaruit blijkt dat hij een blessure heeft aan zijn rechtervoet en -been. Hij mist daardoor woensdagavond de bekerwedstrijd van Corinthians tegen Novorizontino, dat een niveau lager speelt. De aanvaller trainde de afgelopen dagen niet mee met zijn team en zal niet met zijn team meereizen voor de heenwedstrijd in de derde ronde. De return volgt over drie weken.

Memphis mist daardoor de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Dorival. De Braziliaan werd begin deze week aangesteld door Corinthians als opvolger van Ramon Diaz. De 65-jarige Argentijn werd enkele weken geleden ontslagen na een slechte start in de competitie.

Opluchting voor Ronald Koeman

Het Braziliaanse medium Globo meldt dat de verwachting bij Corinthians is dat hij aankomend weekend weer terugkeert in de selectie. De club van Memphis neemt het in de competitie dan in eigen huis op tegen Internacional.

Het lijkt er dus op dat bondscoach Ronald Koeman zich geen zorgen hoeft te maken. Het Nederlands elftal begint over ruim vijf weken aan de kwalificatie voor het WK van 2026 en Memphis keerde vorige maand na een half jaar afwezigheid juist terug bij Oranje. Hij speelde in de Nations League tegen Spanje toen zijn honderdste interland.

Boodschap aan fans

Memphis deelde via Instagram een boodschap aan de fans na de ontluisterende wedstrijd tegen Flamengo. Hij roept op tot geduld. "Vertrouw het proces. We vallen negen keer en staan tien keer op. De laatste wedstrijd was niet hoe we ons als Corinthians moeten presenteren. Maar helaas gaat het project enige tijd duren", schreef hij.

De international gaf ook vast een waarschuwing af aan de concurrentie: "Als het 100% klikt tussen ons dan zullen we een nachtmerrie worden voor ieder team dat ons tegenkomt. Samen met de fans ben ik daar zeker van. We blijven doorgaan."