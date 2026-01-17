Brian Brobbey is voor de tweede keer dit jaar en de vierde keer dit seizoen trefzeker geweest in de Premier League. De spits scoorde de winnende 2-1 voor Sunderland in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Echter raakte de 23-jarige Nederlander geblesseerd tijdens zijn 'spectaculaire goal'.

Brobbey laat zich weer zien in de Engelse voetbalcompetitie. De spits genoot van een basisplek bij Sunderland, net als doelman Robin Roefs. Deze verzilverde de oud-Ajacied met een treffer. Brobbey schoot in de 71e minuut met overtuiging de bal binnen vanaf de vijf meter met buitenkant voet. De bal ging via de onderkant van de lat in het doel. "Een spectaculaire goal", zo concludeerde de commentator van Viaplay.

Blessure

Echter ging Brobbey niet uit zijn plaat na zijn belangrijk doelpunt. De spits ging gelijk naar de vlakte en leek last te hebben van een kramp. Een ploeggenoot hielp hem met het strekken van zijn been. Uiteindelijk kon de Nederlander gewoon de wedstrijd vervolgen. De 2-1 bleef uiteindelijk op het scorebord staan en werd ook de eindstand van de wedstrijd. Brobbey mag zich dus met trots matchwinner noemen.

Doelpuntenaantal evenaard

"Hij is weer goud waard", stelt de commentator. De goal van Brobbey tegen Sunderland is alweer zijn vierde van het seizoen en de tweede van 2026, nadat hij twee weken geleden trefzeker was tegen Tottenham Hotspur. De fysieke spits, die afgelopen zomer voor twintig miljoen de overstap maakte naar Engeland, scoorde vorig seizoen namens Ajax ook vier doelpunten in de Eredivisie. Dat aantal heeft hij nu dus al geëvenaard.

