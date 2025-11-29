De drie wedstrijden zaterdagmiddag in de Premier League hebben niet teleurgesteld. Kampioenskandidaat Manchester City won vrij moeizaam op eigen veld van Leeds United (3-2), terwijl het verrassend presterende Sunderland met dezelfde cijfers won van Bournemouth. Brian Brobbey maakte de winnende treffer.

De oud-Ajacied viel in de 63e minuut bij een stand van 2-2 in en kopte in de 69e minuut raak uit een hoekschop: 3-2. Drie weken geleden hielp Brobbey Sunderland in blessuretijd tegen Arsenal al aan een punt (2-2).

Enzo Le Fée benutte na een half uur een strafschop voor Sunderland en vrijwel direct na de pauze maakte Bertrand Traoré, net als Brobbey voormalig speler van Ajax, de 2-2. De rechtsbuiten scoorde met een schot in de korte hoek. Kort na het doelpunt van Brobbey kwam Justin Kluivert bij Bournemouth in de ploeg, maar de international kon een nederlaag voor zijn elftal ook niet meer voorkomen.

Sunderland stijgt dankzij de zege naar voorlopig de vierde plaats in de Premier League met 22 punten uit dertien wedstrijden.

Manchester City wint met hakken over de sloot

Ook Manchester City won met 3-2 op zaterdag. The Citizens hadden een nog later doelpunt nodig dan Sunderland. Dat terwijl er na de eerste helft geen vuiltje aan de lucht leek. Phil Foden en Josko Gvardiol zorgden binnen 25 minuten voor een comfortabele 2-0 stand. Na rust gooide Leeds-trainer Daniel Farke het om en was ManCity compleet de kluts kwijt.

Invaller Dominic Calvert-Lewin bezorgde de achterhoede veel problemen en maakte na 49 minuten de aansluitingstreffer. DCL was ook degene die de penalty versierde, waar de 2-2 uit viel. Lukas Nmecha miste overigens zijn strafschop, maar benutte zelf de rebound. In de slotfase trapte de thuisploeg nog eenmaal het gaspedaal, wat resulteerde in een bevrijdende goal van Foden in de 91e minuut.

Doelpunt Flemming

De derde wedstrijd ging tussen Brentford en Burnley. De thuisploeg won met 3-1 door doelpunten van Thiago (twee keer) en Dango Ouattara. Nederlander Zian Flemming maakte in de 85e minuut namens de bezoekers gelijk, daarna kreeg Burnley er nog twee om de oren.

