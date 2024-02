'Brian Brobbey strompelt van duel naar duel, moet Ajax hem niet in bescherming nemen?'

Brian Brobbey loopt op zijn tandvlees en is te plichtsgetrouw om dat zelf toe te geven. Dat schrijft althans De Telegraaf over Ajax-spits die donderdag tegen Bodø/Glimt geblesseerd uitviel.

De kans is volgens De Telegraaf groot dat Brobbey zondag tegen AZ gewoon op het veld staat. De spits kampt met een stijve knie vanwege een geïrriteerde pees, 'waar hij al weken mee kampt en waardoor hij van duel naar duel strompelt'.

"Het is wat hij al een tijdje heeft", aldus trainer John van 't Schip. "En de ene keer heeft hij wat meer last van zijn kniepees dan de andere keer. En op het kunstgras voelde de knie niet goed. Het hielp daarbij niet dat hij daar de dag voor de wedstrijd al op had getraind. Brian gaf zelf aan dat het niet ging en daarom moesten we hem wisselen.”

'Brobbey is zó plichtsgetrouw'

Ajax kan Brobbey en zijn doelpunten eigenlijk niet missen en daarom wordt de spits telkens weer opgelapt. Hierbij is volgens de krant een verschil tussen het clubbelang en het belang van de speler.

'Dat Ajax niet zonder hem kan, is duidelijk; dat Brobbey – zeker met het oog op Oranje en het naderende EK – misschien wel gebaat is bij rust ook. De vraag daarbij is of de medische staf een jonge speler niet tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Brobbey is zó plichtsgetrouw dat hij tegen AZ hoogstwaarschijnlijk speelt.'