Brian Brobbey greep de hoofdrol tijdens het duel tussen Sunderland en Arsenal. De Nederlandse spits maakte in blessuretijd de gelijkmaker voor Sunderland, waardoor Arsenal en Jurriën Timber slechts één punt overhouden aan het duel.

In de eerste helft kwam Sunderland, momenteel derde in de Premier League, al op voorsprong tegen de huidige koploper. Verdediger Dan Ballard bracht de thuisploeg met een hard schot op voorsprong. In de tweede helft nam Arsenal de voorsprong echter over dankzij doelpunten van Bukayo Saka en Leandro Trossard, waardoor Arsenal met drie punten naar huis leek te gaan. Dat voorkwam Brobbey echter, door op acrobatische wijze te scoren in de 94ste minuut.

Helpende hand voor Arne Slot?

Het doelpunt van Brobbey is de Engelse media niet ontgaan. The Sun noemt het een 'sensationele' en 'acrobatische' gelijkmaker van de oud-Ajacied. BBC schrijft over een 'dramatische, late gelijkmaker'. De Nederlandse spits geeft dankzij zijn gelijkmaker Liverpool en Arne Slot de mogelijkheid om weer wat in te lopen op Arsenal.

Liverpool moet het momenteel doen met de zesde plaats in de Premier League. De ploeg van Arne Slot heeft achttien punten in tien Premier League-duels bij elkaar gesprokkeld. Zondag gaat Liverpool op bezoek bij Manchester City, momenteel tweede in de Engelse competitie. Dat belooft dus geen makkelijk duel te worden voor de ploeg van oefenmeester Slot.

Steun voor Arne Slot

Afgelopen zondag won Liverpool voor het eerst na een reeks nederlagen weer in de Premier League. Het duel in Anfield tegen Aston Villa eindigde in 2-0, dankzij doelpunten van Mohamed Salah en Ryan Gravenberch. Tijdens het duel lieten Liverpool-fans hun steun voor Slot blijken door hem meerdere keren toe te zingen in het stadion.

