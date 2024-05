Brian Brobbey ziet PSV als grotere 'vijand' dan Feyenoord: 'Ik vind ze arrogant'

Historisch gezien zijn Ajax en Feyenoord elkaars grootste rivalen, maar Brian Brobbey voelt meer rivaliteit met PSV. De spits van Ajax voelt agressie als hij tegen de Eindhovenaren speelt en vindt ze arrogant.

Brobbey werd geïnterviewd door NOS Jeugdjournaal en het merendeel van de vragen was ingestuurd door kinderen. Eén van de vragen was waarom Feyenoord de grootste vijand is en niet PSV. De clubtopscorer reageerde daarop dat hij de landskampioen wel degelijk meer als vijand ziet.

"Ik mag ze gewoon niet, eerlijk gezegd. Ik vind ze ook arrogant. Als ik tegen ze speel, raak ik geïrriteerd. Dan voel ik agressie", windt Brobbey er geen doekjes om. Volgens hem zijn die gevoelens gunstig. "Ik denk dat het helpt. Je hebt dan meer schijt."

Dat de agressie die Brobbey voelt wanneer hij tegen PSV speelt bijdragen aan goede resultaten blijkt niet direct uit de statistieken. De Amsterdammer speelde tegen geen ploeg zo vaak als tegen de club uit de Lichtstad, maar won er van die negen wedstrijden slechts één. De twee treffers die hij tegen PSV maakte, zijn ook geen bovengemiddelde oogst.

EK

Mogelijk zit Brobbey straks wel enkele weken met twee PSV'ers opgescheept, want hij zit samen met Jerdy Schouten en Joey Veerman in de voorselectie van Oranje. Op woensdag 29 mei horen zij of ze bij de definitieve selectie zitten voor het EK in Duitsland. Twee dagen eerder melden ze zich al voor een trainingsstage.