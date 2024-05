Buitenlander met meeste Eredivisiewedstrijden ooit weet niet van ophouden: veteraan (37) verlengt contract

NEC kan nog een jaar gebruikmaken van de diensten van Lasse Schöne. De Deense aanvoerder, die deze maand 38 kaarsjes mag uitblazen, verlengt zijn contract in Nijmegen.

Schöne keerde in 2021 terug bij NEC, waar hij tussen 2008 en 2012 ook al speelde. In die zeven jaar speelde hij ruim tweehonderd officiële wedstrijden voor de Nijmegenaren. Hoeveel daar komend seizoen bij komen, is nog de vraag. "Het hoofddoel voor een speler is altijd wedstrijden spelen, maar Lasse is realistisch genoeg dat dat met de grote concurrentie op het middenveld komend seizoen niet altijd het geval zal zijn", legde technisch directeur Carlos Aalbers uit op de website van NEC.

Het record van buitenlander met de meeste wedstrijden in de Eredivisie blijft sowieso nog wel even achter zijn naam staan. Schöne speelde namens De Graafschap, NEC, Ajax en SC Heerenveen maar liefst 441 eredivisiewedstrijden. Andere buitenlanders die nog actief zijn als profvoetballer, zitten hooguit op de helft daarvan.

De Graafschap

Schöne lichtte zelf tegenover NEC TV zijn contractverlenging toe. "Ik heb er nog steeds heel veel zin in. Het lichaam voelt goed, het hoofd doet het nog en zo'n seizoen smaakt naar meer", doelt de Deen op huidige zesde plaats en bekerfinale. "Dat de trainer nog een jaartje blijft, speelt ook mee."

Supporters van De Graafschap helpt Schöne ook direct uit hun droom. "Dit is het laatste seizoen, dan is de cirkel rond. Ik kreeg nog een bericht van iemand die zei 'als je de cirkel echt rond wil maken, moet je nog naar De Graafschap komen.' Maar ik wil mijn carrière graag afsluiten bij NEC."