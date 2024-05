NEC stuurt Sylla Sow na half jaar alweer weg: 'Wensen hem veel succes voor de toekomst'

Sylla Sow kan op zoek naar een nieuwe club. De spits werd afgelopen winter door NEC opgehaald en tekende een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar die niet wordt gelicht.

Sow kwam in de winterstop over van Go Ahead Eagles en werd voor een half jaar vastgelegd. Hij speelde daarna alle wedstrijden voor de club en tekende voor twee treffers en een assist.

Bedankje

"Sylla heeft ons uitstekend geholpen in de doelstelling die we afgelopen januari voor de korte termijn hadden opgesteld", legt technisch directeur Carlos Aalbers uit op de website van NEC. "Voor de lange termijn zoeken we echter een ander profiel voor onze spitspositie. Het is mooi dat we elkaar hebben kunnen helpen en wensen Sylla veel succes in de toekomst."

NEC, de verliezend bekerfinalist, speelt zondag de laatste competitiewedstrijd van het reguliere seizoen tegen Almere City. Daarna wachten de play-offs om Europees voetbal voor de huidige nummer 6 van de Eredivisie.