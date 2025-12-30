De buitenspelregel zou binnen het voetbal weleens drastisch kunnen veranderen. Dat liet FIFA-voorzitter Gianni Infantino dinsdag weten. De wereldvoetbalbond overweegt een aanpassing te doen om het spel aantrekkelijker te maken. De nieuwe regel kan al volgend seizoen ingaan.

"Misschien moet de speler in de toekomst volledig voorbij de verdediger zijn om buitenspel te staan", zeigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino tijdens de World Sports Summit in Dubai. Dat zou in veel situaties voordelig kunnen zijn voor de aanvallende ploeg.

In dat geval zou het namelijk geen buitenspel meer zijn als een been of arm van de aanvaller voor de laatste verdediger uitsteekt. "We blijven kijken hoe de regels kunnen worden aangepast om het spel aanvallender en mooier te maken", zei Infantino, waarbij hij benadrukte dat "spelonderbrekingen tot een minimum moeten worden beperkt".

Goedkeuring

Voormalig succescoach Arsène Wenger, nu hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA, stelde de verandering eerder al voor. Spelregelorganisatie IFAB, die op 20 januari de jaarlijkse vergadering heeft, moet de aanpassing eerst goedkeuren. Vervolgens moet ook de FIFA akkoord gaan. Volgens de Spaanse krant AS kan de nieuwe regel al volgend seizoen ingaan.

WK voetbal

Infantino sprak zich ook uit over het WK voetbal en de ophef die ontstond over de torenhoge ticketprijzen. Alle inkomsten uit de kaartverkoop van het WK 2026 worden geïnvesteerd in het voetbal wereldwijd, verzekerde hij. "We zijn de enige organisatie in de wereld die voetbal wereldwijd financiert", zei de Zwitser. "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn."

Ondanks de enorme bedragen is er veel vraag naar tickets. "We hebben 6,7 miljoen tickets in de verkoop. We hebben binnen twee weken 150 miljoen ticketaanvragen ontvangen. Dat zijn 10 miljoen ticketverzoeken per dag. Dit laat zien hoe krachtig het WK is. In de bijna honderdjarige geschiedenis van het WK heeft de FIFA in totaal 44 miljoen tickets verkocht. Dus in twee weken tijd zouden we driehonderd jaar aan WK’s hebben kunnen uitverkopen", aldus Infantino .

