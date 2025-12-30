De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rond de torenhoge ticketprijzen van voetbalwedstrijden op het aankomende WK. FIFA-baas Gianni Infantino kwam maandag met een opmerkelijke verklaring voor deze dure kaartjes. "We zijn de enige organisatie in de wereld die voetbal wereldwijd financiert."

Alle inkomsten uit de kaartverkoop van het WK 2026 worden geïnvesteerd in het voetbal wereldwijd. Dat verzekert voorzitter Infantino van de FIFA tijdens een bijeenkomst in Dubai. "We zijn de enige organisatie in de wereld die voetbal wereldwijd financiert", zei de Zwitser. "Daarom wordt er in zoveel landen gevoetbald."

Kritiek op prijzen

De FIFA kreeg veel kritiek op de hoge prijzen voor tickets voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) zijn de tickets bijna vijf keer zo duur als op het laatste WK in Qatar. De FIFA reageerde op die kritiek en kwam met goedkopere tickets voor het WK. Van de aan nationale bonden toegewezen kaarten gaat tien procent zo'n 60 dollar per ticket kosten, omgerekend ongeveer 51 euro.

Grote vraag naar tickets

De afgelopen dagen is er veel discussie geweest over de ticketverkoop en de ticketprijzen, zei de Zwitser in Dubai. Ondanks dat is er veel vraag naar de kaartjes. "We hebben 6,7 miljoen tickets in de verkoop. We hebben binnen twee weken 150 miljoen ticketaanvragen ontvangen. Dat zijn 10 miljoen ticketverzoeken per dag. Dit laat zien hoe krachtig het WK is. In de bijna honderdjarige geschiedenis van het WK heeft de FIFA in totaal 44 miljoen tickets verkocht. Dus in twee weken tijd zouden we driehonderd jaar aan WK’s hebben kunnen uitverkopen", legt Infantino uit.

Infantino bijt van zich af

De 55-jarige FIFA-baas bijt dan ook flink van zich af. "Stel je dat eens voor. Dat is echt waanzinnig, ondanks alles wat er te lezen valt over onze ticketprijzen. Maar dit is nu eenmaal hoe duur zo’n kaartjes zijn."

Infantino vervolgt door de kracht van zijn organisatie te benadrukken. "Het is cruciaal dat onze inkomsten weer in de sport terechtkomen. Want zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn. En alle inkomsten investeren we weer in voetbal wereldwijd."

Loting tickets WK voetbal

Voetbalfans kunnen zich tot en met 13 januari aanmelden om kans te maken bij de loting, waar de tickets worden verdeeld. Het WK voetbal wordt volgend jaar van 11 juni tot en met 19 juli gehouden. Aan het toernooi doen 48 landen mee, met in totaal 104 wedstrijden. Het Nederlands elftal speelt in de poule tegen Japan, Tunesië en de winnaar van play-offs tussen Zweden, Polen, Oekraïne en Albanië.