Door de kou in het noorden van Nederland is een streep gegaan door SC Cambuur tegen FC Eindhoven. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie kan niet worden gespeeld door een bevroren veld. "Wat een lachertje!"

Afgelopen nacht en vrijdagochtend werd code oranje afgegeven in Friesland en andere noordelijke provincies door het KNMI. Dit vanwege mogelijke sneeuw en gladheid. De lage temperaturen hebben er in ieder geval voor gezorgd dat er een onbespeelbaar veld ligt in Leeuwarden.

Cambuur doet pijnlijke mededeling

"Het veld in het Kooi Stadion is aan één kant bevroren en daarmee onveilig om een wedstrijd te spelen", verklaart SC Cambuur via een statement. De fans vragen zich af hoe dat kan als er veldverwarming is. Maar dan moet de club met de billen bloot: "Die is nog niet aangesloten, dit zal vanaf volgend seizoen wel het geval zijn."

De wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Eindhoven gaat vanavond niet door. Het veld in het Kooi Stadion is aan één kant bevroren en daarmee onveilig om een wedstrijd te spelen.



Meer informatie ➡️ https://t.co/SFb3rKRv79#CAMEIN pic.twitter.com/X0effl0RZF — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 23, 2026

"Wat een lachertje! Menige amateurclub heeft zijn zaken beter voor elkaar", schrijft een voetbalfan in de reacties op X. Een ander noemt het een 'lekkere communicatieflater'. "Na anderhalf jaar worden de supporters nu ingelicht dat veldverwarming nog niet werkt", reageert ook iemand. Ook vragen mensen zich af wat dat betekent voor verdere thuiswedstrijden die gespeeld worden tijdens de wintermaanden.

Cambuur in vorm

SC Cambuur en FC Eindhoven zouden elkaar vrijdag om 20.00 uur treffen. SC Cambuur staat tweede in de eerste divisie, met een achterstand van 2 punten op koploper ADO Den Haag. In de vorige speelronde wonnen de Leeuwarders met 2-1 op bezoek in de hofstad. FC Eindhoven is de nummer 13 van de ranglijst.

Ook de wedstrijd tussen FC Emmen en Jong Ajax van zaterdag is al afgelast. Vrijdagavond worden er door het schrappen van Cambuur - Eindhoven maar zes wedstrijden gespeeld.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en deeerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.