Luciano Valente krijgt al na iets meer dan een half jaar loon naar werken. Het contract van de 22-jarige middenvelder is bij Feyenoord opengebroken en verlengd tot medio 2030. Dat terwijl er twijfels waren of hij het niveau aan kon, na zijn overstap van FC Groningen. Aan de hand van zijn favoriete tatoeage baant Valente zich een weg naar de top.

Het gaat rap met de carrière van de sierlijke middenvelder. Hij debuteerde in 2022 bij FC Groningen, met wie hij dat seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Aan de hand van Valente keerde De Trots van het Noorden binnen een jaar terug op het hoogste niveau. Het goede niveau uit de Keuken Kampioen Divisie nam hij ook mee naar de Eredivisie.

Dat zorgde ervoor dat de interesse in Valente groeide. Feyenoord sloeg uiteindelijk toe, nadat de middenvelder met Jong Oranje op het EK ook hoge ogen gooide. Vlak voor de transfer naar Rotterdam zette hij zijn - tot nu toe - favoriete tatoeage. Op zijn linkerbeen staat: Take the risk or lose the chance.

'Zo sta ik in het leven'

"Die betekent veel voor me", zegt Valente in gesprek met Helden Magazine. De middenvelder kreeg na zijn transfer te horen dat hij het niveau niet aan zou kunnen. "Ik wilde iedereen laten zien dat ik er wél klaar voor was", vertelt hij stellig. "Ik wilde het sowieso proberen, zou er wel achter komen of het goed zou uitpakken. Zo sta ik in het leven; take the risk or lose the chance."

Haartjes altijd piekfijn in orde, korte sokjes en in de winter handschoenen. Valente ziet er tijdens wedstrijden gelikt uit. Zelfs voor trainingen neemt hij de tijd. "Soms denk ik al bij een simpel trainingspak: welke schoenen passen hier nou bij? Het duurt gewoon even bij mij", bekent hij. Maar wat vooral opvalt, zijn de tattoos.

Believe

De eerste liet hij op zijn achttiende zetten: twee handjes op zijn rechterarm. "Want dan bleef er genoeg ruimte op mijn arm voor andere tattoos", verklaart hij de keuze. Ook deelt hij de tekst Noi met zijn ouders en oudere broers. Het staat voor 'ons' in het Italiaans. Valente is de zoon van een Italiaanse vader en Nederlandse moeder.

Valente heeft verder op zijn lichaam een tattoo van Diego Armando Maradona, tegen wie zijn vader ooit speelde. In zijn nek staat de tekst: Never stop believing. Het sluit naadloos aan bij de woorden op zijn linkerbeen. Eind 2025 debuteerde hij bij het Nederlands elftal, waardoor weer een droom uitkwam voor Valente. "Ik heb het gevoel dat als je gelooft in wat je doet - daarom heb ik ook ‘believe’ achter mijn oor staan –, de mooie dingen waar je altijd van hebt gedroomd uit gaan komen."

