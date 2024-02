Carabao Cup eerste trofee voor Virgil van Dijk als Liverpool-aanvoerder: 'Daarom voelt deze heel speciaal'

Virgil van Dijk was meer dan tevreden na het winnen van de Carabao Cup (League Cup). De Nederlander werd matchwinner door vlak voor het einde van de verlenging de enige goal binnen te koppen, maar de trofee was ook vanwege andere redenen bijzonder.

Voor Virgil van Dijk betekende de trofee namelijk de eerste prijs bij Liverpool als aanvoerder zijnde. "Daarom voelt deze heel speciaal", zo zegt Van Dijk tegen Viaplay-verslaggever Bart Nolles. "Dus ik ben heel trots. En ook ben ik trots op onze keeper en alle jonge jongens die vandaag weer belangrijk zijn geweest. De euforie is heel groot."

Matchwinner

Van Dijk had zijn uitverkiezing tot Man of the Match mede te danken aan zijn winnende treffer in de slotminuten van de verlenging tegen Chelsea. Van Dijk kopte in de 118e minuut een corner binnen, terwijl de Nederlander eerder in de wedstrijd een kopgoal afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

Man of the Match

Niet alleen won Van Dijk de finale en was hij ook matchwinner; de Oranje-international werd na afloop ook nog eens uitgeroepen tot Man of the Match. Dat gebeurde Van Dijk al twee keer eerder: Ook in de Carabao Cup-finale van 2022 en in de Champions League-finale van 2019 werd de Nederlander uitgeroepen tot beste man op het veld. Uiteraard won hij met The Reds deze finales ook.

