Virgil van Dijk bezorgt Liverpool én afzwaaiende Jurgen Klopp bekertitel met goal in verlenging

Liverpool heeft zondag de finale van de Carabao Cup (de League Cup), het 'tweede' Engelse bekertoernooi, gewonnen. In de verlenging van de finale kopte niemand anders dan Virgil van Dijk The Reds naar de eindzege.

In de openingsfase liet vooral Liverpool zich zien en dan met name Luis Diaz, die enkele mogelijkheden niet benutte. Chelsea loerde veel op de counter en dat resulteerde bijna in een goal voor Cole Palmer. Doelman Caoimhin Kelleher stond echter op de goede plek.

Gravenberch vroeg naar de kant met blessure

Bij The Reds stonden Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk in de basis, maar voor Gravenberch duurde de wedstrijd nog geen halfuur. De oud-Ajacied moest het veld verlaten nadat hij een tik op zijn enkel kreeg.

Afgekeurde goal Chelsea

Vlak na de aftocht van Gravenberch dacht Chelsea op 1-0 te komen, maar de treffer van Raheem Sterling werd afgekeurd wegens buitenspel, en daar veranderde de VAR na een check ook niks aan. Cody Gakpo was namens Liverpool daarna vlak bij een goal, maar de Nederlander raakte met zijn kopbal de paal.

Doelpunt Van Dijk afgekeurd na VAR-check

Na enkele kansen over en weer dacht captain Virgil van Dijk Liverpool na een uur spelen toch op 1-0 te brengen, nadat hij een vrije trap feilloos binnenkopte. Er leek weinig aan de hand, maar de VAR constateerde buitenspel en dus ging het feestje niet door.

Kansen over en weer

In het laatste half uur ging het spel op en neer en kwam de dreiging van beide kanten. Namens Chelsea kreeg Conor Gallagher vijf minuten voor tijd nog de beste kans, maar zijn inzet werd gekeerd door Kelleher. Een verlenging was het gevolg, want na 90 minuten was het ondanks alles nog 0-0.

Van Dijk matchwinner met goal in verlenging

In de verlenging bleef het spelbeeld hetzelfde met kansen voor beide ploegen. Namens Liverpool kopte Harvey Elliott nog op de paal, maar de finale leek beslist te gaan worden op penalties. Maar Virgil van Dijk dacht daar anders over! Na zijn afgekeurde goal kopte de Nederlander twee minuten voor tijd wederom binnen, dit keer uit een corner. Dit keer telde de goal wel en in de slotminuten kon Chelsea niks meer terugdoen. Daarmee legde Liverpool beslag op de 64e League Cup.