Carlo Ancelotti (65) wordt voor het eerst bondscoach; opvolger bij Real Madrid lijkt ook bekend

Carlo Ancelotti wordt de nieuwe bondscoach van Brazilië. De Italiaanse toptrainer maakt het seizoen af bij Real Madrid en gaat dan aan de slag in het Zuid-Amerikaanse land. Het wordt zijn eerste klus als bondscoach.

De huidige trainer van Real Madrid ondertekent een contract tot en met het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Xabi Alonso volgt Ancelotti naar alle waarschijnlijkheid op bij Real. De 65-jarige Ancelotti moet Brazilië weer aan succes helpen. De Zuid-Amerikanen wonnen het WK vijf keer. De laatste keer was in 2002.

Ancelotti was van 2013 tot 2015 trainer van Real Madrid en keerde in 2021 terug. In zijn tweede periode bezorgde hij Real twee keer de Champions League en twee keer de Spaanse titel. Dit seizoen loopt niet volgens plan. Real Madrid werd al in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld en verloor de bekerfinale van FC Barcelona. De landstitel gaat naar alle waarschijnlijkheid ook naar Barcelona.

José Mourinho maakte indruk op Rafael van der Vaart: 'Dan win je elke wedstrijd' José Mourinho kwam dit weekend weer eens in het nieuws. Na een vraag van een journalist over waarom er zoveel wijzigingen waren in de opstelling van Fenerbahce, sloeg de Portugese trainer terug. Rafael van der Vaart werkte nog onder Mourinho bij Real Madrid.

Bekende gezichten

Ancelotti zal veel bekenden tegenkomen bij Brazilië. De Italiaan koos in zijn voorhoede bij Real Madrid nagenoeg altijd voor de vleugelflitsers Vinicius Junior en Rodrygo en verdediger Eder Militao.

Ook de jonge Endrick (18) speelt bij De Koninklijke en wordt vaak opgeroepen voor Seleçao. Spelers als Casemiro (Manchester United) en Richarlison (Tottenham Hotspur) mogen mogelijk ook weer hopen op een plekje bij Brazilië, aangezien zij in het verleden met de trainer hebben samengewerkt.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.