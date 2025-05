Barcelona-ster Lamine Yamal lost bijzondere belofte in na gewonnen El Clásico

Lamine Yamal was zondagavond niet alleen belangrijk op het veld tijdens de 4-3 overwinning op Real Madrid in El Clásico, maar ook daarbuiten hield hij woord. Na het laatste fluitsignaal zocht hij Thierry Henry op om een eerder gemaakte belofte na te komen.

De 17-jarige vleugelaanvaller liet opnieuw zien waarom hij wordt gezien als één van de grootste talenten van zijn generatie. Tegen aartsrivaal Real Madrid tekende hij voor de 2-2 met een loepzuivere uithaal in de verre hoek. Yamal kreeg de bal op rand zestien en haalde overtuigend uit, buiten het bereik van Thibaut Courtois. Het doelpunt betekende een kantelpunt in de wedstrijd, waarna Barça overtuigend uitliep naar 4-2.

Belofte maakt schuld

Voor Yamal had deze El Clásico nog een persoonlijke lading. Na de spectaculaire 3-3 tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League sprak hij in de studio van CBS Sports met Henry. De Franse legende, die zichtbaar onder de indruk was van Yamals optreden, vroeg hem op camera om een gesigneerd shirt voor zijn zoon. Yamal stemde direct in en stelde op zijn beurt de vraag terug: of Henry nog een shirt uit zijn Arsenal- of Barcelona-tijd had liggen.

Zondag kwam het ervan. Henry zat zoals beloofd op de tribune in Barcelona en Yamal hield woord. Na afloop van de 4-3-zege op Real zocht hij de oud-spits op met het beloofde shirt onder de arm. Henry had zijn deel van de afspraak ook niet vergeten en gaf Yamal een shirt uit zijn eigen collectie terug. Het hartelijke moment werd vastgelegd en gedeeld door FC Barcelona, tot groot enthousiasme van fans wereldwijd.

Anonieme Yamal neemt toeristen vrolijk in de maling

Dat Yamal ondanks zijn wereldfaam soms nog onherkenbaar is, bleek deze week voor El Clásico in een restaurant, waar hij op hilarische wijze werd aangezien voor een willekeurige ober. Een groep toeristen vroeg hem niet om een selfie, maar om een foto van henzelf. Yamal nam de telefoon aan en deed zonder aarzelen mee.

Toen één van de meiden hem begon te herkennen en vroeg naar zijn naam, grapte hij droog: "Rayan." Ondanks aandringen bleef hij in zijn rol, tot grote hilariteit van zijn vrienden. Het moment ging viraal, tot groot vermaak van fans én Yamal zelf.

