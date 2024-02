Celtic-trainer Brendan Rodgers onder vuur na 'seksistische opmerking': 'Het is deprimerend'

Celtic-coach Brendan Rodgers is in Schotland onder vuur komen te liggen na een interview met een vrouwelijke verslaggever. De oud-trainer van Liverpool wordt ervan beschuldigd een 'seksistische' opmerking te hebben gemaakt. De verslaggeefster zelf is het daar trouwens niet mee eens.

Rodgers gaf afgelopen weekend een interview aan Jane Lewis van de BBC. Tijdens het gesprek was de trainer van Celtic niet blij met haar vragen en uiteindelijk kapte hij het interview af. "Done. Good girl, well done", zei Rodgers toen hij wegliep. Daar was in Schotland de afgelopen dagen veel om te doen.

De feministische actiegroepen Scottisch Feminist Network en For Women Scotland betichtten hem vervolgens van seksisme. "Zijn woorden moedigen andere mensen in de voetbalwereld aan om vrouwen te kleineren. Het is deprimerend dat dit in 2024 nog steeds gebeurd. We dachten dat dinosaurussen waren uitgestorven", liet een woordvoerder van de eerste groep weten.

Reactie Rodgers

Rodgers liet dinsdag bij een persconferentie weten dat hij zich niet kan vinden in de kritiek en er in een gesprek met de verslaggeefster zelfs om heeft gelachen. "In de huidige maatschappij vinden mensen altijd wel iets om over te vallen. Het is om verdrietig van te worden. Ik ben ook helemaal niet zo'n persoon om dit te doen."

De journaliste zelf liet ook weten dat ze niet denkt dat Rodgers haar wilde beledigen: "Ik geloof niet dat het zijn bedoeling was en ik voel me ook niet aangevallen."