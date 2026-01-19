In Den Haag is het zondagnacht onrustig geworden na de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko. Fans van het laatstgenoemde land gingen na de bizarre eindstrijd de straat op om hun onvrede te laten blijken en ook de bekende politicus Geert Wilders liet van zich horen.

De slotfase van de Afrika Cup-finale verliep zondag op bizarre wijze. Bij een 0-0 stand kreeg Marokko in de laatste minuut van de blessuretijd een strafschop. De spelers van Senegal werden woest en stapten met de gehele selectie het veld af. Uiteindelijk besloten de spelers en staf na tien minuten terug te komen, maar de penalty bleef staan. Brahim Diaz nam de strafschop echter dermate nonchalant, dat hij zijn panenka zo in de handen van de doelman wipte. Uiteindelijk maakte Papa Gueye in de verlenging de winnende goal voor Senegal, waardoor dat land de Afrika Cup wist te winnen.

Onrust in Den Haag en Amsterdam

Na de finale ging het in Den Haag mis tussen Marokkaanse fans en de politie. Volgens Omroep West begon het met vuurwerk afsteken en toeteren door een groep supporters na de finale. Vervolgens werd het vuurwerk echter gericht op journalisten en agenten, die zwaar vuurwerk naar zich toe kregen. De ME greep in en ook zij werden bekogeld. Uiteindelijk werden er acht mensen aangehouden rondom de met 1-0 verloren finale van Marokko. De meeste arrestanten werden aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Ook in Amsterdam ontstond er onrust na de verloren finale van Marokko. Op Plein '40-'45 werd er vuurwerk afgestoken en werden er ook voorwerpen naar de politie gegooid. In Amsterdam werden ook meerdere mensen aangehouden, aldus AT5. De politie moest ook in de hoofdstad uiteindelijk ME en honden inzetten om de supporters richting huis te kunnen sturen. Uiteindelijk keerde de rust vlak na middernacht wel weer terug.

Eén grote pleurisbende weer. Relschoppers zijn verspreid over de wijk. Politie gaat van hot naar her. Veel getoeter uiteraard. #africacup #schilderswijk #denhaag #marokko pic.twitter.com/ijuksTKYmG — Marc Wurfbain 🦀 (@WurfTwain) January 18, 2026

Geert Wilders

Een opvallend X-bericht kwam er vanuit PVV-boegbeeld Geert Wilders. De politicus plaatste een foto van de vlag van Senegal, het land dat Marokko had verslagen in de finale. Daarbij zette hij de tekst: 'Wollah', een Arabisch woord dat vaak in de Nederlandse straattaal wordt gebruikt. Onder de post van Wilders kwamen veel negatieve reacties.