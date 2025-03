Chaos na rode kaart AZ tegen Ajax: enorm opstootje, Wouter Goes wil wedstrijd staken

Bij Ajax - AZ sloeg zondag halverwege de tweede helft de vlam in de pan. Het ging zelfs zover dat AZ-verdediger Wouter Goes gebaarde dat hij het liefst met zijn medespelers van het veld in de Johan Cruijff Arena stapte. De gebeten hond was, net zoals in de eerste helft, scheidsrechter Dennis Higler.

Van Amsterdamse kant werd de arbiter voor rust al uitgefloten toen hij een assistent van trainer Francesco Farioli twee keer heel snel geel toonde en naar de tribunes stuurde. Maar wat er in de tweede helft gebeurde, was zelden vertoond in het Nederlandse voetbal. Eerst stuurde Higler Anton Gaaei met rood naar de kant, na ingrijpen van de VAR. Met veel misbaar vertrok de Deense back naar de kleedkamers en werd de Arena woest op de scheids.

Rood voor Penetra

Maar nog geen vijf minuten later werd het echt volledige chaos langs de dug-outs van beide ploegen. Alexandre Penetra beging een overtreding, waarna alle Ajacieden moord en brand schreeuwden. De Portugese verdediger van AZ had al geel en Higler greep direct naar zijn borstzakje en gaf Penetra rood. Tot grote woede van de verdediger en de rest van AZ. De Alkmaarse bank sprong op en Penetra zwoer dat hij de bal speelde.

Wouter Goes wil staken

Uit beelden leek ook duidelijk op te maken dat Penetra de bal speelde, maar aangezien Higler een tweede gele kaart gaf, kon de VAR ook niet meer ingrijpen. Penetra moest dus met rood vertrekken en gebaarde dat de kaart wel heel makkelijk gegeven leek. Wouter Goes, zijn partner achterin bij AZ, maakte het nog bonter door duidelijk te gebaren dat hij met zijn teamgenoten van het veld wilde stappen. Uit protest, zoals eerder al gebeurde tijdens Ajax - AZ.

Gertjan Verbeek in 2011

In een bekerwedstrijd in 2011 dirigeerde toenmalig AZ-trainer Gertjan Verbeek zijn spelers naar binnen nadat keeper Esteban rood had gekregen nadat hij een losgeslagen fan van zich af werkte. De supporter was het veld op gerend met de intentie Esteban aan te vallen. Dat mislukte (gelukkig), maar Verbeek kon het niet verkroppen dat zijn doelman vervolgens met rood werd weggestuurd en haalde zijn spelers naar de kant waardoor het duel gestaakt werd en later uitgespeeld.

Zover kwam het zondag tijdens Ajax - AZ niet. Higler liet na de chaos en het opstootje weer verder spelen.