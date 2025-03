Scheidsrechter Dennis Higler baart opzien en geeft bizarre dubbele gele kaart tijdens Ajax-AZ

Dennis Higler heeft de hele Johan Cruijff ArenA tegen zich in het harnas gewerkt. De scheidsrechter stond flink in de schijnwerpers in de eerste helft van Ajax - AZ. De Amsterdamse supporters floten hem flink uit toen hij een bizarre dubbele gele kaart trok voor één van de assistenten van trainer Francesco Farioli.

De temperamentvolle Spanjaard in dienst van Farioli, Felipe Sánchez Mateos, ging door het lint nadat er een zoveelste overtreding werd gemaakt door AZ op Mika Godts. Hij klaagde bij de vierde man, en die gaf dat op zijn beurt door aan arbiter van dienst Dennis Higler. Die was er klaar mee en liep naar de Ajax bank. Hij wees de Spaanse assistent terecht en gaf hem een gele kaart.

Ajax ontsnapt aan drama bij jubileumduel tegen AZ, PSV kruipt dichterbij Ajax heeft een vrij bizar jubileumfeest gehad in de Johan Cruijff ArenA. Het werd 2-2 in de kraker met AZ. Er werden drie gele kaarten gegeven en een opstootje zorgde voor een ontketende slotfase. Uiteindelijk moet Ajax genoegen nemen met een punt op hun eigen feestje, daarmee komt PSV dichterbij de koploper van de Eredivisie.

Twee keer geel is rood

Dat was tegen het zere been van de gehele Ajax-bank. In plaats van dat de assistent de kaart accepteerde en ging zitten, maakte hij het nog erger. Higler was alweer het veld ingelopen, maar de assistent moest toch nog even laten weten wat hij van de kaart vond. Dat deed hij wederom bij de vierde official, die Higler er weer bij haalde. Binnen een tijdsbestek van twintig seconden kreeg de Spanjaard twee keer geel en dus rood.

Start van Ajax - AZ ellenlang uitgesteld wegens bijzondere actie supporters De start van het duel tussen Ajax en AZ heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen. De supporters kwamen met een gigantisch doek om het jubileum van Ajax te vieren. Daarna werd er vuurwerk afgestoken. Dit zorgde voor een gigantische rookontwikkeling, waardoor er niet gespeeld kon worden. De spelers gingen maar een balletje rondtikken met elkaar.

Met vallen en opstaan

In alle razernij wilde hij over de stoelen van de dug-out vliegen en kwam een aantal keer ten val. Het zag er komisch uit. Uiteindelijk nam hij plaats tussen de fans, pal achter de bank. Zodat hij toch zijn werkzaamheden kon voortzetten, maar niet meer vanaf zijn eigen plekje op de bank. Bij het rustsignaal van Higler liet de ArenA even duidelijk weten wat ze van zijn actie vonden. Er is nogal onvrede over zijn gefloten eerste helft.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.