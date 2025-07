Chelsea staat zondag in de finale van het WK voetbal voor clubs. De Londenaren wonnen met 2-0 van Fluminense. Matchwinnaar João Pedro bood na afloop zijn excuses aan richting de Braziliaanse club.

Chelsea kwam in de 18e minuut op een 1-0 voorsprong door een treffer van João Pedro. De Braziliaan schoot van afstand raak tegen zijn oude club en vierde het doelpunt zeer ingetogen. In de 56e minuut was het opnieuw João Pedro die scoorde voor Chelsea. Oud-PSV'er Noni Madueke viel in de 68e minuut in bij Chelsea voor Pedro Neto.

Matchwinnaar Pedro werd uitgeroepen tot 'Man van de Wedstrijd'. Hij sprak zich na afloop uit richting zijn oude club. "Ik ben blij met de goals in mijn eerste wedstrijd als basisspeler voor Chelsea, maar ik bied mijn excuses aan aan Fluminense. Ik weet hoe belangrijk dit toernooi voor hen is. Chelsea betaalt mijn salaris en ik heb mijn werk gedaan", aldus João Pedro.

"De coach zei dat ik moest spelen zoals in de vorige wedstrijd. Nu had ik meer tijd om mijn kwaliteiten te laten zien", vervolgt hij. "Het hele team speelde goed. Het zou fantastisch zijn om zo snel na mijn komst een trofee te winnen."

Hij voelt zich al helemaal thuis bij zijn nieuwe ploeg. "De groep is geweldig, iedereen heeft me hartelijk ontvangen en helpt me met de integratie", aldus de Braziliaan. "Ik probeer mijn fysieke vorm te verbeteren. Nu gaan we eerst rusten en daarna richten we ons op de finale", vervolgde de aanvaller.

Finale

Chelsea speelt de eindstrijd in MetLife Stadium van East Rutherford tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. Dit duel staat woensdag eveneens in New Jersey op het programma.

De winnaar van het WK voor clubs krijgt een hoofdprijs van 115 miljoen euro van het totale prijzengeld van 850 miljoen euro. Er deden voor het eerst 32 clubs uit de hele wereld mee. Bij deze editie is geen Nederlandse deelnemer.