Liverpool is onder leiding van trainer Arne Slot begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen. Dat doet het team onder sombere omstandigheden na het overlijden van Diogo Joto (28). Slot bracht met zijn gezin nog een eerbetoon aan de aanvaller bij Anfield.

De sterspeler van Liverpool kwam in de nacht van woensdag op donderdag samen met zijn broer André Silva om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje. Diogo Jota was van plan om per veerboot vanuit de Spaanse havenstad Santander terug te keren naar Engeland.

Bij een inhaalactie kreeg de gehuurde Lamborghini een klapband, waarna de auto in brand vloog. De broers overleden ter plekke. Zaterdag vond de begrafenis plaats in hun geboorteplaats Gondomar in Portugal.

Slot stelde de eerste trainingen van Liverpool uit zodat het team de tijd had om afscheid te nemen. Dinsdag kwamen de spelers en staf voor het eerst weer bij elkaar om te beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De trainer legde samen met zijn vrouw ook nog bloemen neer bij Anfield. Daar zat ook een kaartje bij met een boodschap van zijn gezin voor Jota. "Diogo, we hadden dezelfde droom en hebben die samen waargemaakt", is de tekst namens Arne, Mirjam en hun kinderen Isa en Joep. "Jij en André zullen voor altijd een plek in ons hart hebben." Jota werd afgelopen seizoen landskampioen met Liverpool.

"We had the same dream and we fulfilled it together."



Arne Slot, alongside his wife, and Michael Edwards paid their own personal respects at Anfield today ❤️ — Liverpool FC (@LFC) July 8, 2025

De hele voetbalwereld is in diepe rouw door het overlijden van Jota en zijn broer. Zo was Ajax-speler Jordan Henderson vorige week nog in tranen bij Anfield, waar hij een eerbetoon bracht aan zijn oud-teamgenoot. Hij was ook aanwezig op de begrafenis.